Юрген Клопп ответил Гари Невиллу

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположение эксперта Гари Невилла о том, что вылет из Лиги Чемпионов помог бы "красным" выиграть Премьер-Лигу.

На прошлой неделе Невилл предположил, что единственный способ для "красных" обойти "Сити" в борьбе за титул состоит в том, чтобы полностью расчистить свое расписание и сосредоточиться исключительно на выступлении в Премьер-Лиге.

Однако накануне ответного матче 1/8 финала против "Баварии" Клопп выразил свое несогласие с этой точкой зрения. Юрген не желает вылетать из Лиги Чемпионов, сколько бы сил она ни отнимала.

"Я не думаю, что хоть какому-нибудь другому тренеру в мире приходится отвечать на подобный вопрос насчет пользы от вылета из Лиги Чемпионов. Но когда ты тренер "Ливерпуля", появляются эти эксперты из "Манчестер Юнайтед".

"Эти эксперты только и делают, что говорят. Но это не добавляет их словам смысла. В этом и проблема. Легко сидеть в кабинете или студии и рассуждать о таких вещах".

"Попробуй вылететь из кубковых соревнований пораньше, и люди обозлятся на тебя. Теперь конец сезона стал ближе, и вы готовы простить вылет из Лиги Чемпионов без борьбы? Это безумие".

"Я не злюсь. Я просто считаю безумием постоянные дискуссии насчет этого", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 06:00

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  1. re0n 13.03.2019 06:23 # re0n
    Не говоря о том, что Невилл эксперт беспонтовый, так после Валенсии его слова просто пердёж в воздух

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  2. skychnie-oboi 13.03.2019 06:14 # skychnie-oboi
    Клоп слишком толерантный - мог бы сказать что так как обосрались Анри с Невилом на своем недолгом "тренерском посту" - даже конченные физруки совка с "камон плей" бы не смогли.

    Где вся их база знаний и опыт стратегические ходы и ид...которыми они так бравировали в студиях...
    Так что лучше завалить ебалло этим лузерам - ладно бы Саф сказал или какой то тренер, который что то понимает в этой кухне.

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  3. tigerpool 13.03.2019 06:10 # tigerpool
    Обоссал недотренера

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