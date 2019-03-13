Юрген Клопп ответил Гари Невиллу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположение эксперта Гари Невилла о том, что вылет из Лиги Чемпионов помог бы "красным" выиграть Премьер-Лигу.

На прошлой неделе Невилл предположил, что единственный способ для "красных" обойти "Сити" в борьбе за титул состоит в том, чтобы полностью расчистить свое расписание и сосредоточиться исключительно на выступлении в Премьер-Лиге.



Однако накануне ответного матче 1/8 финала против "Баварии" Клопп выразил свое несогласие с этой точкой зрения. Юрген не желает вылетать из Лиги Чемпионов, сколько бы сил она ни отнимала.



"Я не думаю, что хоть какому-нибудь другому тренеру в мире приходится отвечать на подобный вопрос насчет пользы от вылета из Лиги Чемпионов. Но когда ты тренер "Ливерпуля", появляются эти эксперты из "Манчестер Юнайтед".



"Эти эксперты только и делают, что говорят. Но это не добавляет их словам смысла. В этом и проблема. Легко сидеть в кабинете или студии и рассуждать о таких вещах".



"Попробуй вылететь из кубковых соревнований пораньше, и люди обозлятся на тебя. Теперь конец сезона стал ближе, и вы готовы простить вылет из Лиги Чемпионов без борьбы? Это безумие".



"Я не злюсь. Я просто считаю безумием постоянные дискуссии насчет этого", — цитирует Клоппа BBC.