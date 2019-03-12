Клопп рассказал, что "Ливерпуль" должен сделать против "Баварии"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрисовал задачу, которая стоит перед его командой против "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сыграв с немецким грандом без голов дома, в среду вечером "красные" проведут ответный матч в Мюнхене. Клопп заранее понимает, что здесь его команде придется больше обороняться, и чтобы сдержать такого грозного соперника, нужно быть на высоте.

"Наш вызов состоит в том, чтобы поймать ритм и делать правильные вещи в определенные моменты".

"Бавария" является командой мирового уровня — что каждый и так знает. У них игроки мирового уровня, против которых ты должен обороняться на максимуме своих возможностей".

"Когда мяч у тебя, ты должен быть по-настоящему уверен в себе, хотя это и сложно против команд мирового уровня. Ты должен быть смелым и играть в свой лучший футбол. Мы должны показать это завтра вечером".

"Непременно будут моменты, когда мы сможем доминировать. Но будут и моменты — вероятно, чаще — когда доминировать будет "Бавария". Обе ситуации ты можешь обратить в свою пользу, но важно соблюдать баланс", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 453

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  1. jesus33 12.03.2019 23:50 # jesus33
    Он уже сделал в судейской, судя по открытому рту.
    Посмотрим кто сильней, ВАР и РОТация насекомого.

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  2. only--liverpool 12.03.2019 23:26 # only--liverpool
    Короче, атаке надо атаковать, а защите защищаться...

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  3. kos9k 12.03.2019 23:06 # kos9k
    отдать мяч баварки и играть на контрах, ясн

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  4. kukuruzzo 12.03.2019 23:01 # kukuruzzo
    блендамеда покушать

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