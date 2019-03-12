Клопп рассказал, что "Ливерпуль" должен сделать против "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрисовал задачу, которая стоит перед его командой против "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сыграв с немецким грандом без голов дома, в среду вечером "красные" проведут ответный матч в Мюнхене. Клопп заранее понимает, что здесь его команде придется больше обороняться, и чтобы сдержать такого грозного соперника, нужно быть на высоте.



"Наш вызов состоит в том, чтобы поймать ритм и делать правильные вещи в определенные моменты".



"Бавария" является командой мирового уровня — что каждый и так знает. У них игроки мирового уровня, против которых ты должен обороняться на максимуме своих возможностей".



"Когда мяч у тебя, ты должен быть по-настоящему уверен в себе, хотя это и сложно против команд мирового уровня. Ты должен быть смелым и играть в свой лучший футбол. Мы должны показать это завтра вечером".



"Непременно будут моменты, когда мы сможем доминировать. Но будут и моменты — вероятно, чаще — когда доминировать будет "Бавария". Обе ситуации ты можешь обратить в свою пользу, но важно соблюдать баланс", — цитирует Клоппа Sky Sports.