"Сити" собирается доказать, что соблюдал ФФП

Боссы Манчестер Сити "Манчестер Сити" отрицает любые обвинения насчет нарушений правил финансового фейр-плей и собирается доказать чистоту своих действий.

В данный момент свои проверки в отношении клуба с "Этихад" проводят ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига. Это стало следствием серии публикаций журнала Spiegel о том, что "Сити" злостно нарушал установленные правила ФФП, причем делал это по прямому указанию шейха Мансура, который хотел вложить в свой клуб больше позволенного лимита денег.

Тем не менее, столь накаленная атмосфера и потенциальные санкции со стороны футбольных властей не страшат "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги продолжают верить, что все обвинения сфабрикованы.

"В своем заявлении в четверг мы сообщили, что приветствуем расследование УЕФА — и это действительно так".

"Важно, чтобы эта история не оказала негативного влияния на то, чего мы пытаемся достичь на футбольном поле на столь важной стадии сезона".

"Однако мы окажем полное содействие следствию, и наши ответы докажут, что мы придерживались ФФП", — цитирует свой источник в "Сити" Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.03.2019 17:20 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. suddenly 12.03.2019 17:10 # suddenly
    Интересно как запоют, когда докажут нарушение и предъявят санкции?

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  3. mcfc-fantactic 12.03.2019 17:07 # mcfc-fantactic
    Нормально, на дутом фейке подогрели интерес к клубу, купили на фуфло любителей сенсаций. Не удивлюсь, если этот слив дезы был специально вкинут, для того чтоб провернуть какое-то реально стоящее дельце. Ну что тут скажешь? КОРОЛИ!!!

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