"Сити" собирается доказать, что соблюдал ФФП

"Манчестер Сити" отрицает любые обвинения насчет нарушений правил финансового фейр-плей и собирается доказать чистоту своих действий.

В данный момент свои проверки в отношении клуба с "Этихад" проводят ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига. Это стало следствием серии публикаций журнала Spiegel о том, что "Сити" злостно нарушал установленные правила ФФП, причем делал это по прямому указанию шейха Мансура, который хотел вложить в свой клуб больше позволенного лимита денег.



Тем не менее, столь накаленная атмосфера и потенциальные санкции со стороны футбольных властей не страшат "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги продолжают верить, что все обвинения сфабрикованы.



"В своем заявлении в четверг мы сообщили, что приветствуем расследование УЕФА — и это действительно так".



"Важно, чтобы эта история не оказала негативного влияния на то, чего мы пытаемся достичь на футбольном поле на столь важной стадии сезона".



"Однако мы окажем полное содействие следствию, и наши ответы докажут, что мы придерживались ФФП", — цитирует свой источник в "Сити" Daily Mirror.