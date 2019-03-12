Мерсон: "Это худший инцидент, что я когда-либо видел в Англии"

Джек Грилиш Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал нападение на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша худшим инцидентом, что он когда-либо видел в английском футболе.

Напомним, накануне фанат "Бирмингема", выбежавший на поле и ударивший Грилиша сзади по голове, был приговорен к 14 неделям тюрьмы.

Мерсон считает подобное наказание недостаточным, но в то же время выступает против снятия очков с "Бирмингема", что предложил его коллега по голубому экрану Гари Невилл.

"Это худший инцидент на футбольном поле, что я только видел здесь. Иногда ты узнаешь, что где-то за рубежом люди выбегают на поле и пинают игроков или рефери, но в Англии?! Прежде я никогда не видел здесь подобного".

"Это требует более длительного тюремного срока, потому что иногда люди готовы провести несколько недель в тюрьме ради статуса героя".

"Нельзя начинать закрывать стадионы. Нельзя постоянно наказывать клубы за глупость отдельных людей. На эти стадионы приходят хорошие люди, и хорошие люди владеют клубами. Их нельзя наказывать из-за одного очень, очень глупого человека".

"Я продолжаю слышать, что необходимо наказывать снятием очков. Когда ты говоришь "снимите с них два очка", то это не просто два очка. Иногда из-за этого команда может вылететь, а люди — потерять работу".

"Когда команда вылетает, иногда люди говорят: "О не волнуйтесь, они вернутся через год". Они могут вернуться, но люди, которые там работали, могут и не вернуться. Они теряют свою работу".

"Поэтому не наказывайте рабочий класс, наказывая отдельных людей, совершивших невероятные ошибки, иначе все мы будем играть с закрытыми трибунами и просить людей смотреть матчи по телевизору, потому что клубы не смогут позволить себе пустить кого-либо на стадионы", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Астон Вилла, Бирмингем, Грилиш, Мерсон, происшествия, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1255

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Последние комментарии:




  1. xin 12.03.2019 17:19 # xin
    А когда Джеррард подскользнулся?

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  2. pelja 12.03.2019 16:51 # pelja
    Мерсон события в Хиллсборо забыл

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  3. french 12.03.2019 16:44 # french
    А Киркленду по роже двинули когда?

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  4. el-tirador 12.03.2019 16:24 # el-tirador
    Мерсон просто в подтребунку не спускался, он бы охуел от того, как Клоп там ротацию проводит судейскому корпусу.

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  5. mata-hazard 12.03.2019 16:23 # mata-hazard
    Наверняка на поле выбежал какой-нибудь гастарбайтер из украины. Типа нашего Валерки. Глаза залил пивасом дешёвым и давай чудить.

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  6. mc-od 12.03.2019 16:13 # mc-od
    "Не наказывайте рабочий класс, наказывая отдельных людей, совершивших невероятные ошибки!" В.И.Ленин

    Источник: http://fapl.ru/posts/69375/

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  7. mixmaster 12.03.2019 16:01 # mixmaster
    а как же левые нырки салаха и кейна7

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