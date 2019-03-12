Мерсон: "Это худший инцидент, что я когда-либо видел в Англии"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал нападение на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша худшим инцидентом, что он когда-либо видел в английском футболе.

Напомним, накануне фанат "Бирмингема", выбежавший на поле и ударивший Грилиша сзади по голове, был приговорен к 14 неделям тюрьмы.



Мерсон считает подобное наказание недостаточным, но в то же время выступает против снятия очков с "Бирмингема", что предложил его коллега по голубому экрану Гари Невилл.



"Это худший инцидент на футбольном поле, что я только видел здесь. Иногда ты узнаешь, что где-то за рубежом люди выбегают на поле и пинают игроков или рефери, но в Англии?! Прежде я никогда не видел здесь подобного".



"Это требует более длительного тюремного срока, потому что иногда люди готовы провести несколько недель в тюрьме ради статуса героя".



"Нельзя начинать закрывать стадионы. Нельзя постоянно наказывать клубы за глупость отдельных людей. На эти стадионы приходят хорошие люди, и хорошие люди владеют клубами. Их нельзя наказывать из-за одного очень, очень глупого человека".



"Я продолжаю слышать, что необходимо наказывать снятием очков. Когда ты говоришь "снимите с них два очка", то это не просто два очка. Иногда из-за этого команда может вылететь, а люди — потерять работу".



"Когда команда вылетает, иногда люди говорят: "О не волнуйтесь, они вернутся через год". Они могут вернуться, но люди, которые там работали, могут и не вернуться. Они теряют свою работу".



"Поэтому не наказывайте рабочий класс, наказывая отдельных людей, совершивших невероятные ошибки, иначе все мы будем играть с закрытыми трибунами и просить людей смотреть матчи по телевизору, потому что клубы не смогут позволить себе пустить кого-либо на стадионы", — сообщил Мерсон в эфире.