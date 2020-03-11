Гюндоган примет решение насчет своего будущего в конце сезона

Полузащитник Илкай Гюндоган подтвердил, что может покинуть "Манчестер Сити" ради нового испытания, однако решение пока не принято.

Перед домашним матчем Лиги Чемпионов против "Шальке-04" главный тренер Хосеп Гвардиола много говорил о том, что он хочет сохранить Гюндогана, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту.



Сам Илкай не видит необходимости спешить и в данный момент сосредоточен на игре в футбол. Как и у Гвардиолы, у 28-летнего немца нет уверенности, что новый контракт будет подписан.



"Мы все еще общаемся, но я не испытываю от этого большого давления. Возможно, так потому, что мы до сих пор сражаемся во всех соревнованиях и в каждом хотим продвинуться как можно дальше".



"Естественно, настанет день, когда нужно будет принять решение, но в данный момент я очень счастлив здесь — особенно благодаря тому, как мы играем при Пепе".



"Каждая сторона должна решить сама. Мне 28, и мой следующий контракт может предопределить, где я завершу карьеру. Каждый ощущает это по-разному".



"Может быть, у кого-нибудь в этой ситуации возникнет желание взяться за новое испытание. Если вы посмотрите на мою карьеру, я всегда был открыт к новым вызовам, но это индивидуально для каждого. Это не так очевидно".



"Каждый должен решить для себя. В данный момент я стараюсь играть как можно лучше. Полагаю, в конце сезона мы сядем и снова поговорим. В данный момент моя главная цель — сражаться за победу во всех соревнованиях", — цитирует Гюндогана The Telegraph.