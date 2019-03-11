Гвардиола не уверен, что Гюндоган останется в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет сохранить Илкая Гюндогана, но в то же время позволит уйти полузащитнику, если тот этого пожелает.

В данный момент Гюндоган, приобретенный у дортмундской "Боруссии" за 21 миллион фунтов в 2016 год, приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту.



Пока что все предложения "горожан" о продлении сотрудничества были отклонены Гюндоганом, и теперь Гвардиола не до конца уверен, хочет ли 28-летний немец остаться на "Этихад" в принципе.



"Во время предыдущей пресс-конференции я говорил, что хочу продлить с ним контракт, но это зависит от клуба и него самого, так что я не знаю. Надеюсь, он останется".



"Я предпочитаю, чтобы он остался, но в то же время я хочу, чтобы он желал остаться. Если он не хочет быть здесь, ему нужно уйти. Но я бы хотел продолжить наше сотрудничество".



"Как я уже говорил, мы хотим сохранить его, и мы будем договариваться с ним. Новый контракт возможен".



"С Кевином (Де Брюйне), Габриэлем (Жезусом) и другими игроками мы договаривались о новых контрактах за считанные дни. Но прямо сейчас он не готов к этому, так что мы подождем. Если он захочет этого, мы к его услугам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.