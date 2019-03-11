Гвардиола: "Мы тинейджеры Лиги Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда является "тинейджерами" по меркам опыта и трофеев в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером "горожане" постараются выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов, выиграв первый матч в гостях у "Шальке-04" со счетом 2:3.



Эксперты и букмекеры называют "Сити" одним из фаворитов турнира, особенно после схода с дистанции "Реала" и ПСЖ, однако Гвардиола предпочитает быть гораздо осторожнее в выражениях.



"Мы являемся тинейджерами в этом соревновании, и один трофей не позволит нам встать в один ряд с элитой".



"Таково мое ощущение. Но это не значит, что мы не можем выиграть Лигу Чемпионов. Мы можем сделать этот шаг, но чтобы встать в один ряд с элитой, нам потребуется 20-30 лет".



"Мы не ищем оправданий. Мы хотим побеждать, и мы подстегиваем себя. Лучше всего, когда ты чувствуешь это давление. Если мы не продвинемся дальше, то списывать это на отсутствие истории нельзя. Ты должен мечтать и стремиться как можно выше".



"Однако мы должны принять, что другие команды думают о том же и обладают большими талантами. Мы хотим сражаться против лучших. Мы много раз разговаривали с игроками о желании противостоять лучшим в Европе", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.