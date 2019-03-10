Сарри: "Вулверхэмптон" не хотел играть"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пожаловался, что приехавший в гости к его команде "Вулверхэмптон" просто не хотел играть в футбол.

Без особых проблем сдержав хозяев "Стэмфорд Бридж" в первом тайме, вскоре после перерыва "волки" провели атаку по центру и открыли счет. Фактически гости реализовали свой первый и единственный голевой момент за матч.



Все шло к победе "Вулверхэптона", однако в компенсированное время Эден Азар спас для "Челси" ничью — 1:1. У Сарри остались большие претензии к своей команде, но и соперником он тоже не сильно доволен.



"Нам немного не повезло, потому что им удалось забить первым же проникновением в штрафную площадь. С другой стороны, мы можем сказать себе, что должны быть передавать мяч быстрее, раз у нас нет свободного пространства".



"Нужно играть в одно-два касания, а не в пять-шесть. Мы должны лучше действовать против команды, которая не хочет играть. Они не хотели играть, но это не оправдание. Мы сами должны были действовать лучше".



"Нам нужно лучше перемещать мяч и больше двигаться без мяча, иначе тебе приходится сложно против 10 оппонентов на 25 метрах пространства", — сообщил Сарри Sky Sports.