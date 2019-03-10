Сарри: "Вулверхэмптон" не хотел играть"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пожаловался, что приехавший в гости к его команде "Вулверхэмптон" просто не хотел играть в футбол.
Без особых проблем сдержав хозяев "Стэмфорд Бридж" в первом тайме, вскоре после перерыва "волки" провели атаку по центру и открыли счет. Фактически гости реализовали свой первый и единственный голевой момент за матч.
Все шло к победе "Вулверхэптона", однако в компенсированное время Эден Азар спас для "Челси" ничью — 1:1. У Сарри остались большие претензии к своей команде, но и соперником он тоже не сильно доволен.
"Нам немного не повезло, потому что им удалось забить первым же проникновением в штрафную площадь. С другой стороны, мы можем сказать себе, что должны быть передавать мяч быстрее, раз у нас нет свободного пространства".
"Нужно играть в одно-два касания, а не в пять-шесть. Мы должны лучше действовать против команды, которая не хочет играть. Они не хотели играть, но это не оправдание. Мы сами должны были действовать лучше".
"Нам нужно лучше перемещать мяч и больше двигаться без мяча, иначе тебе приходится сложно против 10 оппонентов на 25 метрах пространства", — сообщил Сарри Sky Sports.
10.03.2019 22:00
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Зато МС поиграли в футбол 6-0. Ахаха, ну что за довнич
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они просто не хотели играть в сарребол...
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Так райдуйся если бы они хотели играть, это был бы разгром Челси. В Лиге полно команд играющих в оборону, не можешь с ними справиться так твои проблемы...
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ветер, снег, не хотят играть, автобус, плохой газон, кривой мяч что еще я пропустил
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Поехал совсем
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Он просто уже не знает на что еще пожаловаться
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Ну такая чушь, когда приезжают и обороняются, а че он хотел, чтобы они вратаря в поле бегать пустили?
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