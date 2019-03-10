Сарри: "Вулверхэмптон" не хотел играть"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пожаловался, что приехавший в гости к его команде "Вулверхэмптон" просто не хотел играть в футбол.

Без особых проблем сдержав хозяев "Стэмфорд Бридж" в первом тайме, вскоре после перерыва "волки" провели атаку по центру и открыли счет. Фактически гости реализовали свой первый и единственный голевой момент за матч.

Все шло к победе "Вулверхэптона", однако в компенсированное время Эден Азар спас для "Челси" ничью — 1:1. У Сарри остались большие претензии к своей команде, но и соперником он тоже не сильно доволен.

"Нам немного не повезло, потому что им удалось забить первым же проникновением в штрафную площадь. С другой стороны, мы можем сказать себе, что должны быть передавать мяч быстрее, раз у нас нет свободного пространства".

"Нужно играть в одно-два касания, а не в пять-шесть. Мы должны лучше действовать против команды, которая не хочет играть. Они не хотели играть, но это не оправдание. Мы сами должны были действовать лучше".

"Нам нужно лучше перемещать мяч и больше двигаться без мяча, иначе тебе приходится сложно против 10 оппонентов на 25 метрах пространства", — сообщил Сарри Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 22:00

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  1. xin 10.03.2019 22:49 # xin
    Зато МС поиграли в футбол 6-0. Ахаха, ну что за довнич

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  2. kos9k 10.03.2019 22:24 # kos9k
    они просто не хотели играть в сарребол...

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  3. redwhitegun 10.03.2019 22:16 # redwhitegun
    Так райдуйся если бы они хотели играть, это был бы разгром Челси. В Лиге полно команд играющих в оборону, не можешь с ними справиться так твои проблемы...

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  4. liverpo0ol 10.03.2019 22:11 # liverpo0ol
    ветер, снег, не хотят играть, автобус, плохой газон, кривой мяч что еще я пропустил

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  5. januzaj00 10.03.2019 22:11 # januzaj00
    Поехал совсем

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  6. mrork 10.03.2019 22:03 # mrork
    Он просто уже не знает на что еще пожаловаться

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  7. mrork 10.03.2019 22:02 # mrork
    Ну такая чушь, когда приезжают и обороняются, а че он хотел, чтобы они вратаря в поле бегать пустили?

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