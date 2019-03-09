Гвардиола отреагировал на обвинения насчет ФФП

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил своим критикам, которые обвинениями насчет финансового фейр-плей пытаются очернить успехи "горожан".

В данный момент свои проверки в отношении финансов "Сити" проводят ФИФА и УЕФА — а также Премьер-Лига, от которой, по слухам, потребовали соответствующих действий конкуренты "горожан" по дивизиону, включая "Ливерпуль".



Однако Гвардиола поддерживает руководство своего клуба и готов понести наказание, если какие-либо нарушения будут обнаружены. Каталонец уверен, что столь нездоровая шумиха вызвана завистью конкурентов.



"Люди склонны недооценивать твои достижения. Если мы выиграем титул, я не буду сильно переживать по поводу того, что могут сказать люди из-за этой истории с УЕФА".



"От своих критиков мы не получаем той похвалы, которой заслуживаем. но поверьте, мне все равно. У меня абсолютная нулевая заинтересованность в этом".



"Я точно знаю, что делают наши боссы последние пару лет, и это определяет мое отношение. Если мы совершили ошибки, то понесем наказание — точно так же бывает и на поле. Но я практически уверен, что мы делали свою работу потрясающим образом".



"Не знаю, насколько это важно для остальных людей, но для нас важно. Когда мы побеждаем, победа принадлежит нам, и никому ее от нас не отнять".



"Я лишь хочу, чтобы УЕФА поскорее внес ясность. Если что-то не так, мы примем это. Если все в порядке, тогда мы поставим точку и будем жить дальше. Мы не нравятся эти разговоры. Я предпочитаю говорить о футболе. Для всех было бы лучше прояснить эту ситуацию", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.