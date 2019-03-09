Гвардиола отреагировал на обвинения насчет ФФП

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил своим критикам, которые обвинениями насчет финансового фейр-плей пытаются очернить успехи "горожан".

В данный момент свои проверки в отношении финансов "Сити" проводят ФИФА и УЕФА — а также Премьер-Лига, от которой, по слухам, потребовали соответствующих действий конкуренты "горожан" по дивизиону, включая "Ливерпуль".

Однако Гвардиола поддерживает руководство своего клуба и готов понести наказание, если какие-либо нарушения будут обнаружены. Каталонец уверен, что столь нездоровая шумиха вызвана завистью конкурентов.

"Люди склонны недооценивать твои достижения. Если мы выиграем титул, я не буду сильно переживать по поводу того, что могут сказать люди из-за этой истории с УЕФА".

"От своих критиков мы не получаем той похвалы, которой заслуживаем. но поверьте, мне все равно. У меня абсолютная нулевая заинтересованность в этом".

"Я точно знаю, что делают наши боссы последние пару лет, и это определяет мое отношение. Если мы совершили ошибки, то понесем наказание — точно так же бывает и на поле. Но я практически уверен, что мы делали свою работу потрясающим образом".

"Не знаю, насколько это важно для остальных людей, но для нас важно. Когда мы побеждаем, победа принадлежит нам, и никому ее от нас не отнять".

"Я лишь хочу, чтобы УЕФА поскорее внес ясность. Если что-то не так, мы примем это. Если все в порядке, тогда мы поставим точку и будем жить дальше. Мы не нравятся эти разговоры. Я предпочитаю говорить о футболе. Для всех было бы лучше прояснить эту ситуацию", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 09.03.2019 12:34 # pistolero-lfc
    посмотрим как ты запоёшь, когда вам закроют трансферы на 10 лет и Агуеро придётся играть до 40 лет в АПЛ))))

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  2. blackdreamer 09.03.2019 12:22 # blackdreamer
    лысый уже навострил лыжи в юве
    ффп покарает сити и физрук убежит в другой мешок

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  3. lambert757 09.03.2019 11:46 # lambert757
    Я уверен на 100%, что у них очень много нарушений, за которые они должны понести суровые наказание, так же как и Челси с псж. Просто не только у нас в России дают взятки, эти три команды точно на лапу дают футбольным чиновника

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  4. mc-od 09.03.2019 11:31 # mc-od
    Хосеп Гвардиола: "Когда мы побеждаем, победа принадлежит нам, и никому ее от нас не отнять".
    Каталонец уверен, что столь нездоровая шумиха вызвана завистью конкурентов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69306/

    Пеп как с языка снял. Тут и добавить нечего. C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  5. vyrentz 09.03.2019 11:14 # vyrentz
    Дурака включает. По его мнению это нормально, когда все команды обязаны соблюдать финансовые правила, кроме двух шейхских помоек, потому что - почему бы и нет? А все вопросы и расследования считает особым отношением, завистью, и начинает обижаться. Напоминает русню, которая ведёт захватнические войны, устраивает теракты, занимается наркоторговлей, финансирует правых по всему миру, плюет на экологию, запрещает права и свободы, отмывает триллионы наворованных средств, а когда с неё спрашивают, называет это особой духовной скрепой, а весь цивилизованный мир врагами и русофобами.

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  6. chebrec 09.03.2019 11:12 # chebrec
    Лысый шарлатан все верно сказал
    Это зависть
    Зависть разъедает Ливерпуль вот уже тридцать лет

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  7. chebrec 09.03.2019 11:10 # chebrec
    Арабы занесут

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