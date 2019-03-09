Гвардиола отреагировал на обвинения насчет ФФП
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил своим критикам, которые обвинениями насчет финансового фейр-плей пытаются очернить успехи "горожан".
В данный момент свои проверки в отношении финансов "Сити" проводят ФИФА и УЕФА — а также Премьер-Лига, от которой, по слухам, потребовали соответствующих действий конкуренты "горожан" по дивизиону, включая "Ливерпуль".
Однако Гвардиола поддерживает руководство своего клуба и готов понести наказание, если какие-либо нарушения будут обнаружены. Каталонец уверен, что столь нездоровая шумиха вызвана завистью конкурентов.
"Люди склонны недооценивать твои достижения. Если мы выиграем титул, я не буду сильно переживать по поводу того, что могут сказать люди из-за этой истории с УЕФА".
"От своих критиков мы не получаем той похвалы, которой заслуживаем. но поверьте, мне все равно. У меня абсолютная нулевая заинтересованность в этом".
"Я точно знаю, что делают наши боссы последние пару лет, и это определяет мое отношение. Если мы совершили ошибки, то понесем наказание — точно так же бывает и на поле. Но я практически уверен, что мы делали свою работу потрясающим образом".
"Не знаю, насколько это важно для остальных людей, но для нас важно. Когда мы побеждаем, победа принадлежит нам, и никому ее от нас не отнять".
"Я лишь хочу, чтобы УЕФА поскорее внес ясность. Если что-то не так, мы примем это. Если все в порядке, тогда мы поставим точку и будем жить дальше. Мы не нравятся эти разговоры. Я предпочитаю говорить о футболе. Для всех было бы лучше прояснить эту ситуацию", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
09.03.2019 11:00
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посмотрим как ты запоёшь, когда вам закроют трансферы на 10 лет и Агуеро придётся играть до 40 лет в АПЛ))))
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лысый уже навострил лыжи в юве
ффп покарает сити и физрук убежит в другой мешок
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Я уверен на 100%, что у них очень много нарушений, за которые они должны понести суровые наказание, так же как и Челси с псж. Просто не только у нас в России дают взятки, эти три команды точно на лапу дают футбольным чиновника
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Хосеп Гвардиола: "Когда мы побеждаем, победа принадлежит нам, и никому ее от нас не отнять".
Каталонец уверен, что столь нездоровая шумиха вызвана завистью конкурентов.
Источник: http://fapl.ru/posts/69306/
Пеп как с языка снял. Тут и добавить нечего. C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Дурака включает. По его мнению это нормально, когда все команды обязаны соблюдать финансовые правила, кроме двух шейхских помоек, потому что - почему бы и нет? А все вопросы и расследования считает особым отношением, завистью, и начинает обижаться. Напоминает русню, которая ведёт захватнические войны, устраивает теракты, занимается наркоторговлей, финансирует правых по всему миру, плюет на экологию, запрещает права и свободы, отмывает триллионы наворованных средств, а когда с неё спрашивают, называет это особой духовной скрепой, а весь цивилизованный мир врагами и русофобами.
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Лысый шарлатан все верно сказал
Это зависть
Зависть разъедает Ливерпуль вот уже тридцать лет
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Арабы занесут
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