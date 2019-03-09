Гвардиола: "Манчестер Сити" все еще далек от "Барселоны"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардилоа заявил, что его клуб все еще далек от "Барселоны", однако эта дистанция постепенно становится меньше.

"Горожане" добились впечатляющего прогресса с 2008 года, когда клуб оказался в руках могущественных владельцев из Абу-Даби.

Оформив титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этом "Сити" сохраняет шансы на все четыре трофея, один из которых, Кубок Лиги, уже был выигран, однако Гвардиола предупреждает, что до истинного величия еще далеко.

"Думаю, "Манчестер Сити" — одна из самых прогрессирующих команд последнего десятилетия. Это касается не только моего периода здесь, но и последних 10 лет".

"Думаю, если сравнивать нас с "Барселоной", то мы все еще далеки. Далеки в плане истории, в плане наследия. В плане многих вещей. Мы далеки, потому что живем только одно десятилетие по новым порядкам, но мы продолжим становиться лучше".

"Мы продвигаемся маленькими шагами, постоянно становясь лучше, и это самое важное".

"Мы сперва набрали 100 очков, а на следующий год сражаемся за все трофеи, и это лучший шаг, что мы могли сделать. Но если сравнивать нас с командами вроде "Барселоны", "Реала", "Баварии" или командами, которые добивались невероятных результатов в своей истории, то мы до них не дотягиваем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 615

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 09.03.2019 10:35 # hammersmith
    Мы далеки, потому что живем только одно десятилетие

    Источник: http://fapl.ru/posts/69304/

    красиво обоссал мочестир сити

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  2. mc-od 09.03.2019 10:30 # mc-od
    Как всегда адекватненько..))

    C'mon CITY! C'mon CITY!

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  3. chebrec 09.03.2019 10:01 # chebrec
    В Ювентус солому стелит
    Ехехехехехехехе!!!

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  4. pistolero-lfc 09.03.2019 09:33 # pistolero-lfc
    наверное им не хватает игрока вроде Жоржиньо

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  5. chr1s8rown 09.03.2019 09:05 # chr1s8rown
    Трансферная разница у этих крыс
    - 679 миллионов

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