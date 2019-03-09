Ван Дейк: "Ливерпуль" заслуживает трофеев"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команда заслуживает трофеев в этом сезоне.

В прошлый уикенд "красные" потеряли инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но ничего страшного не случилось — отставание от "Манчестер Сити" составляет всего одно очко.



Также команда Юрген Клоппа продолжает выступление в Лиге Чемпионов, где в прошлом сезоне смогла добраться до финала. Ван Дейк надеется, что на сей раз "Ливерпуль придет к финишу не с пустыми руками.



"У меня есть предчувствие, что борьба за титул пойдет до самого конца, и мы отдадим все свои силы. Они ("Сити") — наверное, тоже, а там посмотрим, будет ли этого достаточно".



"Моя мечта — выигрывать трофеи с "Ливерпулем", потому что "Ливерпуль" заслуживает трофеев. Мы близки, мы в гонке, и мы будем сражаться до конца".



"Что бы я предпочел, выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов? Я не могу выбирать, но я думаю, победа в Премьер-Лиге была бы чем-то особенным. Особенно в этом году, когда идет такая упорная борьба. Если у нас получится, это многое скажет о нашем уровне".



"Нам немного не повезло, что "Сити" великолепен весь сезон. Но мы тоже великолепны. Думаю, для людей, которые любят футбол, замечательно за этим наблюдать".



"Я хочу добиться всего, что возможно в футболе. Я хочу реализовать весь свой потенциал, чтобы мне было не о чем жалеть, когда я завершу карьеру", — цитирует Ван Дейка, лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале, Goal.