Ван Дейк: "Ливерпуль" заслуживает трофеев"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команда заслуживает трофеев в этом сезоне.

В прошлый уикенд "красные" потеряли инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но ничего страшного не случилось — отставание от "Манчестер Сити" составляет всего одно очко.

Также команда Юрген Клоппа продолжает выступление в Лиге Чемпионов, где в прошлом сезоне смогла добраться до финала. Ван Дейк надеется, что на сей раз "Ливерпуль придет к финишу не с пустыми руками.

"У меня есть предчувствие, что борьба за титул пойдет до самого конца, и мы отдадим все свои силы. Они ("Сити") — наверное, тоже, а там посмотрим, будет ли этого достаточно".

"Моя мечта — выигрывать трофеи с "Ливерпулем", потому что "Ливерпуль" заслуживает трофеев. Мы близки, мы в гонке, и мы будем сражаться до конца".

"Что бы я предпочел, выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов? Я не могу выбирать, но я думаю, победа в Премьер-Лиге была бы чем-то особенным. Особенно в этом году, когда идет такая упорная борьба. Если у нас получится, это многое скажет о нашем уровне".

"Нам немного не повезло, что "Сити" великолепен весь сезон. Но мы тоже великолепны. Думаю, для людей, которые любят футбол, замечательно за этим наблюдать".

"Я хочу добиться всего, что возможно в футболе. Я хочу реализовать весь свой потенциал, чтобы мне было не о чем жалеть, когда я завершу карьеру", — цитирует Ван Дейка, лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале, Goal.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 529

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mc-od 09.03.2019 10:39 # mc-od
    Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк: "Я хочу добиться всего, что возможно в футболе. Я хочу реализовать весь свой потенциал"

    Источник: http://fapl.ru/posts/69303/

    За Клоппом куда-то на повышение засобирался. После этого, очередного бестрофейного сезона для Ливерки, вы увидите, пойдут разговоры. Скриньте..))

    (ответить)

  2. hammersmith 09.03.2019 10:28 # hammersmith
    пока клохх у руля клуба - никаких трофеев

    (ответить)

  3. cleverley88 09.03.2019 10:26 # cleverley88
    Нет, не заслуживают

    (ответить)

  4. chebrec 09.03.2019 10:22 # chebrec
    Че за у них какие то несуществующие кубки всегда

    (ответить)

  5. chlse1ofaplwrld 09.03.2019 10:04 # chlse1ofaplwrld
    что у него в руках то ? кубок в виде говна?

    (ответить)

  6. johnny1905 09.03.2019 09:45 # johnny1905
    Пусть так и останется твоей мечтой и Миллионов колбасников

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 09.03.2019 09:37 # pistolero-lfc
    весна наступила, пизда АПЛ!

    (ответить)

  8. arhangel777 09.03.2019 08:24 # arhangel777
    Так вроде он держит какой то трофей, все хватит)))

    (ответить)

  9. skychnie-oboi 09.03.2019 08:03 # skychnie-oboi
    И будет у ЛФК трофей - сейчас у ситюков очки отнимут и на изи оформим чемпик.
    ЮНВА!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: