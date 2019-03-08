Окслейд-Чемберлен сыграл 40 минут за резерв

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сыграл свои первые 40 минут после перенесенной 11 месяцев назад травмы связок колена.

Успешно залечив травму и проведя несколько недель тренировок с первой командой, сегодня Окслейд-Чемберлен появился с первых минут на матч резервов "Ливерпуля" и "Дерби".



За пять минут до перерыва Алекс был заменен и с поля направился сразу в раздевалку, по пути найдя возможность дать несколько автографов.



По ходу этого матча был момент, когда Окслейд-Чемберлен схватился за заднюю поверхность бедра, но сам же Алекс развеял опасения, показав большой палец и коротко ответив "все хорошо", сообщает Goal.