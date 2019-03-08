Окслейд-Чемберлен сыграл 40 минут за резерв
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сыграл свои первые 40 минут после перенесенной 11 месяцев назад травмы связок колена.
Успешно залечив травму и проведя несколько недель тренировок с первой командой, сегодня Окслейд-Чемберлен появился с первых минут на матч резервов "Ливерпуля" и "Дерби".
За пять минут до перерыва Алекс был заменен и с поля направился сразу в раздевалку, по пути найдя возможность дать несколько автографов.
По ходу этого матча был момент, когда Окслейд-Чемберлен схватился за заднюю поверхность бедра, но сам же Алекс развеял опасения, показав большой палец и коротко ответив "все хорошо", сообщает Goal.
08.03.2019 19:00
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пока он после такого длительного лечения наберет форму то и чемпик закончится, а пеликанье радуется думает он сходу начнет тащить, ахахахаа су.ка балбесы)
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И зачем этот здесь постить?
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