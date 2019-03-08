Клопп не переживает из-за спада у Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает из-за спада формы у нападающего Мохамеда Салаха.

В семи последних матчах с учетом всех соревнований Салах забил только один гол. А в дерби против "Эвертона" в прошлый уикенд Мохамед не реализовал два прекрасных момента.



Однако у Клоппа нет совершенно никаких претензий к Салаху. Юрген уверен, что это лишь вопрос времени, когда лучший бомбардир Премьер-Лиги прошлого сезона снова будет забивать.



"Мы очень часто разговариваем с игроками, и когда ты являешься нападающим или атакующим игроком, ты, конечно, хочешь пользоваться своими голевыми шансами во время матча. Это очевидно".



"Но я, будучи тренером, привык к игрокам, которые не забивают постоянно".



"У него невероятные показатели результативности — его голы помогли нам оказаться там, где мы находимся. Не только они, но в том числе. Мы особо не разговаривали насчет его спада, потому что это совершенно нормально".



"Я буду счастлив до тех пор, пока мы создаем моменты. И мы создавали их в матче против "Эвертона", который был сложным по многим причинам".



"Мы имели четыре или пять явных голевых момента — в матчах, которые мы выигрывали, зачастую было меньше", — цитирует Клоппа Sky Sports.