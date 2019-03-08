Клопп не переживает из-за спада у Салаха
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает из-за спада формы у нападающего Мохамеда Салаха.
В семи последних матчах с учетом всех соревнований Салах забил только один гол. А в дерби против "Эвертона" в прошлый уикенд Мохамед не реализовал два прекрасных момента.
Однако у Клоппа нет совершенно никаких претензий к Салаху. Юрген уверен, что это лишь вопрос времени, когда лучший бомбардир Премьер-Лиги прошлого сезона снова будет забивать.
"Мы очень часто разговариваем с игроками, и когда ты являешься нападающим или атакующим игроком, ты, конечно, хочешь пользоваться своими голевыми шансами во время матча. Это очевидно".
"Но я, будучи тренером, привык к игрокам, которые не забивают постоянно".
"У него невероятные показатели результативности — его голы помогли нам оказаться там, где мы находимся. Не только они, но в том числе. Мы особо не разговаривали насчет его спада, потому что это совершенно нормально".
"Я буду счастлив до тех пор, пока мы создаем моменты. И мы создавали их в матче против "Эвертона", который был сложным по многим причинам".
"Мы имели четыре или пять явных голевых момента — в матчах, которые мы выигрывали, зачастую было меньше", — цитирует Клоппа Sky Sports.
08.03.2019 18:00
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спад о котором многие мечтают.
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а что Клопу переживать? ротация - главное оружие Клопа
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туп0й ссфкливый бегунок. лучше бы тебя продали прошлым летом реалу за 100
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