Клопп не переживает из-за спада у Салаха

Мохамед Салах и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает из-за спада формы у нападающего Мохамеда Салаха.

В семи последних матчах с учетом всех соревнований Салах забил только один гол. А в дерби против "Эвертона" в прошлый уикенд Мохамед не реализовал два прекрасных момента.

Однако у Клоппа нет совершенно никаких претензий к Салаху. Юрген уверен, что это лишь вопрос времени, когда лучший бомбардир Премьер-Лиги прошлого сезона снова будет забивать.

"Мы очень часто разговариваем с игроками, и когда ты являешься нападающим или атакующим игроком, ты, конечно, хочешь пользоваться своими голевыми шансами во время матча. Это очевидно".

"Но я, будучи тренером, привык к игрокам, которые не забивают постоянно".

"У него невероятные показатели результативности — его голы помогли нам оказаться там, где мы находимся. Не только они, но в том числе. Мы особо не разговаривали насчет его спада, потому что это совершенно нормально".

"Я буду счастлив до тех пор, пока мы создаем моменты. И мы создавали их в матче против "Эвертона", который был сложным по многим причинам".

"Мы имели четыре или пять явных голевых момента — в матчах, которые мы выигрывали, зачастую было меньше", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 18:00

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  1. alexomck 08.03.2019 18:25 # alexomck
    1 Серхио Агуэро Манчестер Сити 18
    2 Мохамед Салах Ливерпуль 17
    3 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 16
    4 Харри Кейн Тоттенхэм 16
    5 Садио Мане Ливерпуль 14

    спад о котором многие мечтают.

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  2. el-tirador 08.03.2019 18:22 # el-tirador
    а что Клопу переживать? ротация - главное оружие Клопа

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  3. jack-willsher 08.03.2019 18:05 # jack-willsher
    туп0й ссфкливый бегунок. лучше бы тебя продали прошлым летом реалу за 100

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