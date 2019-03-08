Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в феврале
Рулевому "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле была вручена награда как лучшему тренеру Премьер-Лиги в феврале.
В прошлом месяце "горожане" продемонстрировали 100-процентный результат, надругавшись над "Челси" (6:0), а также переиграв "Арсенал" (3:1), "Эвертон" (0:2) и "Вест Хэм" (1:0).
Таким образом Гвардиола стал Тренером Месяца в шестой раз в своей карьере. В феврале, помимо каталонца, на награду также претендовали Унаи Эмери из "Арсенала" и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что в начале февраля "Сити" находился в пяти очках позади "Ливерпуля". Спустя месяц "горожане" лидируют в Премьер-Лиге, опережая конкурента на один балл.
08.03.2019 16:15
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КОРОЛЬ!!!
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столько лет ЛЧ выиграть не может, полысел совсем.
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Ожидаемо!!! Герой!
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