Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в феврале

Хосеп Гвардиола Рулевому "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле была вручена награда как лучшему тренеру Премьер-Лиги в феврале.

В прошлом месяце "горожане" продемонстрировали 100-процентный результат, надругавшись над "Челси" (6:0), а также переиграв "Арсенал" (3:1), "Эвертон" (0:2) и "Вест Хэм" (1:0).

Таким образом Гвардиола стал Тренером Месяца в шестой раз в своей карьере. В феврале, помимо каталонца, на награду также претендовали Унаи Эмери из "Арсенала" и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в начале февраля "Сити" находился в пяти очках позади "Ливерпуля". Спустя месяц "горожане" лидируют в Премьер-Лиге, опережая конкурента на один балл.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 16:15

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  1. silva77 08.03.2019 16:35 # silva77
    Топ Топов

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  2. griezmann 08.03.2019 16:27 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. alexomck 08.03.2019 16:26 # alexomck
    столько лет ЛЧ выиграть не может, полысел совсем.

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  4. bes-ter 08.03.2019 16:23 # bes-ter
    Ожидаемо!!! Герой!

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