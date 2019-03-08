Юрген Клопп: "Ливерпуль" не изменит своего подхода"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда, оказавшись в роли догоняющей, не собирается менять свой подход к матчам.

Сыграв без голов с "Эвертоном" в прошлый уикенд, "красные" уступили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и теперь вынуждены догонять "Манчестер Сити".

Свой ближайший матч "Ливерпуль" проводит в воскресенье, и к тому моменту отставание от вершины может составить уже четыре очка, ведь "Сити" играем днем ранее, однако для Клоппа это ничего не меняет.

"К счастью, нам и не нужно ничего особо менять. Наш план по-прежнему состоит в том, чтобы выигрывать футбольные матчи, а эта задача сама по себе достаточно сложна".

"Мы будем знать результат "Сити" до своего матча, но мы не будем особо суетиться по этому поводу. Мы просто сражаемся за первую строчку в лиге, и нам важно сохранять оптимизм и воодушевление".

"Наша единственная проблема на этой неделе — "Бернли", и этого достаточно. Мы должны быть в полном порядке, чтобы обыграть эту команду. Шон Дайч удивительным образом делает свою работу, хотя многие обстоятельства, наверное, против них".

"Мы должны быть готовы к тому, что это будет тяжело", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 274

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 08.03.2019 15:16 # alexomck
    стандартная вьюха Клоппа с 0 инфой и набором общих фраз.

    (ответить)

  2. blackdreamer 08.03.2019 15:11 # blackdreamer
    да мы уже поняли что следующий сезон точно наш
    как эти

    (ответить)

  3. xin 08.03.2019 15:03 # xin
    Нужно лучше ротировать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: