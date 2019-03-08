Джеррарду до сих пор больно от упущенного титула в сезоне 2013/14

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что упущенный в сезоне 2013/14 титул Премьер-Лиги навсегда останется раной на его сердце, которая не заживет, даже если "красные" станут чемпионами в этой кампании.

В своем предпоследнем сезоне в родном клубе Джеррард был как никогда близок, чтобы впервые в карьере стать чемпионом Премьер-Лиги, однако титул ускользнул из рук "Ливерпуля" обиднейшем образом.



Во многом в этом повинен сам Джеррард, совершив то роковую осечку в домашнем матче против "Челси". Стивен до сих пор вспоминает об этом с болью.



"Эта рана открыта с момента, как я ее получил. Не уверен, закроется ли она когда-нибудь, потому что я не могу изменить то, что мне пришлось испытать. Однако это не влияет не мои чувства относительно нынешней ситуации в "Ливерпуле".



"Я смотрю на их игроков, и некоторые из всех все еще являются моими друзьями. Я вижу, что они получают ту самую поддержку, благодаря которой я был готов творить невозможное".



"Я просто надеюсь, что ради себя и ради меня как болельщика они достигнут успеха в Премьер-Лиге. Однако ни я сам, ни моя рана не будем чувствовать себя от этого по-другому", — сообщил Джеррард ESPN.