Джеррарду до сих пор больно от упущенного титула в сезоне 2013/14
Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что упущенный в сезоне 2013/14 титул Премьер-Лиги навсегда останется раной на его сердце, которая не заживет, даже если "красные" станут чемпионами в этой кампании.
В своем предпоследнем сезоне в родном клубе Джеррард был как никогда близок, чтобы впервые в карьере стать чемпионом Премьер-Лиги, однако титул ускользнул из рук "Ливерпуля" обиднейшем образом.
Во многом в этом повинен сам Джеррард, совершив то роковую осечку в домашнем матче против "Челси". Стивен до сих пор вспоминает об этом с болью.
"Эта рана открыта с момента, как я ее получил. Не уверен, закроется ли она когда-нибудь, потому что я не могу изменить то, что мне пришлось испытать. Однако это не влияет не мои чувства относительно нынешней ситуации в "Ливерпуле".
"Я смотрю на их игроков, и некоторые из всех все еще являются моими друзьями. Я вижу, что они получают ту самую поддержку, благодаря которой я был готов творить невозможное".
"Я просто надеюсь, что ради себя и ради меня как болельщика они достигнут успеха в Премьер-Лиге. Однако ни я сам, ни моя рана не будем чувствовать себя от этого по-другому", — сообщил Джеррард ESPN.
08.03.2019 13:00
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Последние комментарии:
джеррард достойный мужик.уважаю
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А у тебя, колбаса обоссаная, кажись подгорело
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да джи не причем
роджерс просто физручелло
да и минолет просто пропустил в очко
какой титул с минолетом вообще может быть
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https://sportmail.ru/news/football-foreign/36552210/?frommail=1
Турецкий футболист-животное с лезвием пришел на матч и порезал соперников прямо на поле
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Терпи глупая обоссаная обезьяна, ты не достойна трофея. Скриньте.
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