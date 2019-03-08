Джеррарду до сих пор больно от упущенного титула в сезоне 2013/14

Стивен Джеррард Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что упущенный в сезоне 2013/14 титул Премьер-Лиги навсегда останется раной на его сердце, которая не заживет, даже если "красные" станут чемпионами в этой кампании.

В своем предпоследнем сезоне в родном клубе Джеррард был как никогда близок, чтобы впервые в карьере стать чемпионом Премьер-Лиги, однако титул ускользнул из рук "Ливерпуля" обиднейшем образом.

Во многом в этом повинен сам Джеррард, совершив то роковую осечку в домашнем матче против "Челси". Стивен до сих пор вспоминает об этом с болью.

"Эта рана открыта с момента, как я ее получил. Не уверен, закроется ли она когда-нибудь, потому что я не могу изменить то, что мне пришлось испытать. Однако это не влияет не мои чувства относительно нынешней ситуации в "Ливерпуле".

"Я смотрю на их игроков, и некоторые из всех все еще являются моими друзьями. Я вижу, что они получают ту самую поддержку, благодаря которой я был готов творить невозможное".

"Я просто надеюсь, что ради себя и ради меня как болельщика они достигнут успеха в Премьер-Лиге. Однако ни я сам, ни моя рана не будем чувствовать себя от этого по-другому", — сообщил Джеррард ESPN.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. podpolkovnik 08.03.2019 13:42 # podpolkovnik
    джеррард достойный мужик.уважаю

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  2. leon-britton 08.03.2019 13:17 # leon-britton
    А у тебя, колбаса обоссаная, кажись подгорело

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  3. blackdreamer 08.03.2019 13:16 # blackdreamer
    да джи не причем
    роджерс просто физручелло
    да и минолет просто пропустил в очко
    какой титул с минолетом вообще может быть

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  4. gidro-met 08.03.2019 13:04 # gidro-met
    https://sportmail.ru/news/football-foreign/36552210/?frommail=1

    Турецкий футболист-животное с лезвием пришел на матч и порезал соперников прямо на поле

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  5. leon-britton 08.03.2019 13:03 # leon-britton
    Терпи глупая обоссаная обезьяна, ты не достойна трофея. Скриньте.

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