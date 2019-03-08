"Манчестер Сити" организует матч в честь Компани

"Манчестер Сити" официально объявил, что в 11 сентября на "Этихад" пройдет благодарственный матч капитана Венсана Компани.

После своего перехода в 2008 году Компани сыграл 352 матча и забил 19 голов за "горожан", завоевав три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.



Чтобы отметить заслуги 32-летнего бельгийца перед клубом, на "Этихад" было решено организовать матч в честь Венсана. Все средства от его проведения будут направлены в совместный благотворительный фонд Компани и мэра Манчестеа Энди Бернема Tackle4MCR.



Как сообщает Manchester Evening News, Компани пригласит принять участие в этом матче некоторых звезд, которые помогли "Сити" одержать историческую победу над "Куинз Парк Рейнджерс" в 2012 году. Речь идет об игроках вроде Марио Балотелли, Эдина Джеко, Самира Насри и Джо Харта.



Организация благодарственного матча также является намеком на то, что истекающий в конце сезона контракт Компани будет продлен.