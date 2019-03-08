"Манчестер Сити" организует матч в честь Компани
"Манчестер Сити" официально объявил, что в 11 сентября на "Этихад" пройдет благодарственный матч капитана Венсана Компани.
После своего перехода в 2008 году Компани сыграл 352 матча и забил 19 голов за "горожан", завоевав три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.
Чтобы отметить заслуги 32-летнего бельгийца перед клубом, на "Этихад" было решено организовать матч в честь Венсана. Все средства от его проведения будут направлены в совместный благотворительный фонд Компани и мэра Манчестеа Энди Бернема Tackle4MCR.
Как сообщает Manchester Evening News, Компани пригласит принять участие в этом матче некоторых звезд, которые помогли "Сити" одержать историческую победу над "Куинз Парк Рейнджерс" в 2012 году. Речь идет об игроках вроде Марио Балотелли, Эдина Джеко, Самира Насри и Джо Харта.
Организация благодарственного матча также является намеком на то, что истекающий в конце сезона контракт Компани будет продлен.
08.03.2019 07:00
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29.01.2019 12:59 # удалить
mc-od
В итоге кэпу или подарят контракт на год или дадут работу в системе клуба. Можете скринить.
Источник: http://fapl.ru/posts/68441/
Да всех пригласят. Особенно хочу увидеть Тевеса. Это будет KPACUBO!
C'mon CITY!
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Ну все правильно, Кэп легенда Сити, заслужил! Но особо радует что в матче будут участвовать Харт, Насри, Бало и Джеко. Я бы еще Сабалетту пригласил и Лескота, де Йонга, Тевеса, Клиши, все они тогда боролись за эту важную победу!
Come on, City!!!
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