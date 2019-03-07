Джеррарду "было бы приятно" от вылета МЮ из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился своим экспертным мнением по поводу осечки ПСЖ в Лиге Чемпионов, а также признался, что желал проигрыша "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером система VAR предрешила судьбу двухматчевого противостояний ПСЖ и "Юнайтед". Благодаря пенальти, назначенному после изучения видеповторов, "красные дьяволы" забили столь необходимый третий гол и вырвали путевку в четвертьфинал турнира.



По мнению Джеррарда, рефери Дамир Скомина правильно использовал VAR, однако Стивен, будучи легендой "Ливерпуля", желал бы иного исхода.



"Правила есть правила, и все мы должны их уважать и ожидать единых стандартов. По ходу сезона правила уж точно не должны меняться".



"Было очень интересно послушать комментарии некоторых бывших арбитров, потому что они говорят, что пенальти был назначен корректно, и рефери поступил корректно, но когда я изначально увидел это сам, то подумал, что с защитником ПСЖ сурово обошлись".



"Это было очень сурово, но если вы изучите правила, то согласитесь, что решение было правильным".



"По этой причине система VAR так важна, потому что без нее подобного рода детали ускользают. Без VAR "Манчестер Юнайтед" вылетел бы из турнира, что было бы приятно для меня как для фаната "Ливерпуля", но вместе с тем несправедливо", — цитирует Джеррарда Sky Sports.