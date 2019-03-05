"Челси" подал апелляцию в ФИФА на трансферный запрет

"Челси" направил апелляцию в ФИФА касательно трансферного запрета на два следующих окна.

Напомним, в прошлом месяце ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков до конца января 2020. Этому наказанию лондонский клуб подвергся за многократные нарушения правил, регулирующих переходы юных футболистов.



ФИФА утверждала, что "Челси" подписал минимум 29 юниоров с нарушениями правил. При этом "синие" немедленно выпустили официальное заявление, категорически отвергнув все обвинения.



Свои слова клуб со "Стэмфорд Бридж" подтвердил словами. Сегодня ФИФА официально объявила, что со стороны "Челси" поступила апелляция.



ФИФА подчеркивает, что не ставит каких-либо временных рамок по рассмотрению апелляции. Однако, заявив протест, "синим" удалось, по крайней мере, отложить вступление санкций в силу. Есть все шансы, что грядущим летом "Челси" все-таки сможет покупать игроков.