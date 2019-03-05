"Челси" подал апелляцию в ФИФА на трансферный запрет

Челси "Челси" направил апелляцию в ФИФА касательно трансферного запрета на два следующих окна.

Напомним, в прошлом месяце ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков до конца января 2020. Этому наказанию лондонский клуб подвергся за многократные нарушения правил, регулирующих переходы юных футболистов.

ФИФА утверждала, что "Челси" подписал минимум 29 юниоров с нарушениями правил. При этом "синие" немедленно выпустили официальное заявление, категорически отвергнув все обвинения.

Свои слова клуб со "Стэмфорд Бридж" подтвердил словами. Сегодня ФИФА официально объявила, что со стороны "Челси" поступила апелляция.

ФИФА подчеркивает, что не ставит каких-либо временных рамок по рассмотрению апелляции. Однако, заявив протест, "синим" удалось, по крайней мере, отложить вступление санкций в силу. Есть все шансы, что грядущим летом "Челси" все-таки сможет покупать игроков.


Метки ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 17:35

Количество просмотров Просмотров: 1217

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. oldsky 05.03.2019 18:02 # oldsky
    Но по чесноку надо тогда шити и псж ещё штрафануть

    (ответить)

  2. oldsky 05.03.2019 18:00 # oldsky
    Так то членсецо - такое членсецо

    (ответить)

  3. s8menn 05.03.2019 17:53 # s8menn
    Да порешает все Рома, успокойтесь, ничего не будет, расходимся

    (ответить)

  4. brown-ale 05.03.2019 17:50 # brown-ale
    Побудет в шкуре Шпор немного.

    (ответить)

  5. lfcynwa 05.03.2019 17:45 # lfcynwa
    Есть все шансы, что грядущим летом "Челси" все-таки сможет покупать игроков.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69221/

    да так и будет, к бабке не ходи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: