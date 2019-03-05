Лукаку опроверг слухи о ссоре с Погба
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку опроверг слухи о ссоре с Полем Погба после нереализованного французским полузащитником пенальти в матче против "Саутгемптона".
В концовке победного для "красных дьяволов" матча против "святых" Лукаку мог оформить хет-трик, если бы взялся бить и забил 11-метровый, однако Погба, штатный пенальтист команды, не уступил мяч товарищу.
Поль решил сам исполнить удар с точки, однако не смог переиграть голкипера "Саутгемптона" Ангуса Ганна. Как сегодня утром сообщило издание The Sun в эксклюзивном материале, Ромелу был чрезвычайно зол на Погба.
Утверждалось, что два игрока сильно поругались после финального свистка, а Лукаку даже напомнил французу, как тот угодил в немилость к Жозе Моуриньо. В конфликт был вынужден вмешаться Оле Гуннар Сульшер. Реакция Ромелу на эту историю не заставила себя ждать.
"Когда ненависть не работает, они начинают лгать..." — написал Лукаку у себя в твиттере.
05.03.2019 13:00
Просмотров: 885
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В команде есть штатный пенальтист и неважно, хет рик или покер мог оформить Лукаку. Если Погба на поле не было, то тогда лукаку мог бить
(ответить)
The Sun, этим всё сказано.
Лукаку опубликовал в своем твиттере сообщение, в
котором дал понять, что вся эта история является вымыслом. «Когда ненависть не срабатывает, они начинают врать...», - написал Ромелу.
(ответить)
Лукаку как игрок может и не очень, но с характером у него все в порядке
(ответить)
Погба надо отхуярить, чтоб опомнился. Лукаку хеттрик мог делать, а позер не сдержался засрать малину.
(ответить)
начало концы для chr1s8rown
просто ржу.
(ответить)
Нет коллегиальности в футболе, пару лет назат аналогичная ситуация была в Сити, когда Кун кого то Хетрика лишил исполнив пеналь
(ответить)
Начало концы для сушера
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий