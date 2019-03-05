Лукаку опроверг слухи о ссоре с Погба

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку опроверг слухи о ссоре с Полем Погба после нереализованного французским полузащитником пенальти в матче против "Саутгемптона".

В концовке победного для "красных дьяволов" матча против "святых" Лукаку мог оформить хет-трик, если бы взялся бить и забил 11-метровый, однако Погба, штатный пенальтист команды, не уступил мяч товарищу.

Поль решил сам исполнить удар с точки, однако не смог переиграть голкипера "Саутгемптона" Ангуса Ганна. Как сегодня утром сообщило издание The Sun в эксклюзивном материале, Ромелу был чрезвычайно зол на Погба.

Утверждалось, что два игрока сильно поругались после финального свистка, а Лукаку даже напомнил французу, как тот угодил в немилость к Жозе Моуриньо. В конфликт был вынужден вмешаться Оле Гуннар Сульшер. Реакция Ромелу на эту историю не заставила себя ждать.

"Когда ненависть не работает, они начинают лгать..." — написал Лукаку у себя в твиттере.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Погба, слухи

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 885

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lambert757 05.03.2019 13:44 # lambert757
    В команде есть штатный пенальтист и неважно, хет рик или покер мог оформить Лукаку. Если Погба на поле не было, то тогда лукаку мог бить

    (ответить)

  2. manutd-20champ 05.03.2019 13:34 # manutd-20champ
    The Sun, этим всё сказано.
    Лукаку опубликовал в своем твиттере сообщение, в
    котором дал понять, что вся эта история является вымыслом. «Когда ненависть не срабатывает, они начинают врать...», - написал Ромелу.

    (ответить)

  3. qwerd 05.03.2019 13:26 # qwerd
    Лукаку как игрок может и не очень, но с характером у него все в порядке

    (ответить)

  4. mancunia-planet 05.03.2019 13:25 # mancunia-planet
    Погба надо отхуярить, чтоб опомнился. Лукаку хеттрик мог делать, а позер не сдержался засрать малину.

    (ответить)

  5. manutd-20champ 05.03.2019 13:13 # manutd-20champ
    начало концы для chr1s8rown
    просто ржу.

    (ответить)

  6. bes-ter 05.03.2019 13:07 # bes-ter
    Нет коллегиальности в футболе, пару лет назат аналогичная ситуация была в Сити, когда Кун кого то Хетрика лишил исполнив пеналь

    (ответить)

  7. chr1s8rown 05.03.2019 13:07 # chr1s8rown
    Начало концы для сушера

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: