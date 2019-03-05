Лукаку опроверг слухи о ссоре с Погба

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку опроверг слухи о ссоре с Полем Погба после нереализованного французским полузащитником пенальти в матче против "Саутгемптона".

В концовке победного для "красных дьяволов" матча против "святых" Лукаку мог оформить хет-трик, если бы взялся бить и забил 11-метровый, однако Погба, штатный пенальтист команды, не уступил мяч товарищу.



Поль решил сам исполнить удар с точки, однако не смог переиграть голкипера "Саутгемптона" Ангуса Ганна. Как сегодня утром сообщило издание The Sun в эксклюзивном материале, Ромелу был чрезвычайно зол на Погба.



Утверждалось, что два игрока сильно поругались после финального свистка, а Лукаку даже напомнил французу, как тот угодил в немилость к Жозе Моуриньо. В конфликт был вынужден вмешаться Оле Гуннар Сульшер. Реакция Ромелу на эту историю не заставила себя ждать.



"Когда ненависть не работает, они начинают лгать..." — написал Лукаку у себя в твиттере.