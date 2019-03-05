Пол Мерсон: "Клопп паникует"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что безголевая ничья в дерби с "Эвертоном" является доказательством начавшейся паники у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
После воскресного матча на "Гудисон Парк" Клопп обвинил в потере двух очков сильный ветер, а также много внимания уделил погоне за "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге. По мнению Мерсона, это свидетельствует лишь об одном.
"Юрген Клопп паникует. Во время пресс-конференции об был так встревожен насчет "Манчестер Сити"... Ты не должен беспокоиться насчет "Сити", просто сосредоточься на своих делах".
"У него началась паника, как показали его замены. Ты выпускаешь Адама Лаллану вместо Садио Мане, хотя должен выиграть этот матч".
"Эвертону" не имел шансов на победу — их устраивало очко. Вдобавок выходит Джеймс Милнер... Мне он нравится, но тебе нужно выиграть этот матч".
"У тебя есть Даниэль Старридж и Джердан Шакири на лавке. На его месте я был сел после матча и подумал: "Я должен был поступить иначе", — сообщил Мерсон в эфире.
05.03.2019 11:00
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Последние комментарии:
Сарри там 6-0 влетел, чо по панике у деда, живой ещё?
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У меня вопрос к фанам-летописцам Лузерки. Ливер ни разу не выиграл АПЛ, а в её составе играл хотя бы один игрок, на тот момент чемпион АПЛ?
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А если бы выпустил Шакири и он сыграл бы, как в последних матчах - никак, все говорили бы: "Ну вот, видел же, что он не в форме последнее время. Выпустил бы лучше Лаллану, он хоть движуху создаёт". И с Милнером то же самое - боец же, "железный Мили"! Кто знал, что именно в воскресенье у него игра не пойдёт? И на старуху бывает проруха, хуль орать-то и считать себя умнее тренера? Иди бля, тренируй. А то, один советует Баварке слить, другой, как замены делать. Так-то этих дармоедов посадили анализировать происходящее, а не консультировать действующих тренеров.
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Тоже мне открытие... Я вот всегда знал что очкастый физрук - это ещё та истеричка)))
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Бля, мерсон всегда был таким дауном? Мог бы хотя бы отметить про себя что все, что он говорит, сбывается ровно наоборот.
Гвардиола так вообще не прекращает с декабря о ливерпуле пиздеть, судя по его логике, там уже не просто паника, а абсолютный страх
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замены да, авантюра какая то - типа "авось" сработает
а бойца Шакири не выпустил. а его не хватало
тактически стал терять нити. хотя он тренер, ему виднее, может Шак бухает вообще.
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