Пол Мерсон: "Клопп паникует"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что безголевая ничья в дерби с "Эвертоном" является доказательством начавшейся паники у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

После воскресного матча на "Гудисон Парк" Клопп обвинил в потере двух очков сильный ветер, а также много внимания уделил погоне за "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге. По мнению Мерсона, это свидетельствует лишь об одном.



"Юрген Клопп паникует. Во время пресс-конференции об был так встревожен насчет "Манчестер Сити"... Ты не должен беспокоиться насчет "Сити", просто сосредоточься на своих делах".



"У него началась паника, как показали его замены. Ты выпускаешь Адама Лаллану вместо Садио Мане, хотя должен выиграть этот матч".



"Эвертону" не имел шансов на победу — их устраивало очко. Вдобавок выходит Джеймс Милнер... Мне он нравится, но тебе нужно выиграть этот матч".



"У тебя есть Даниэль Старридж и Джердан Шакири на лавке. На его месте я был сел после матча и подумал: "Я должен был поступить иначе", — сообщил Мерсон в эфире.