Игроки "Юнайтед" ожидают назначения Сульшера

Игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что Оле Гуннар Сульшер продолжит их тренировать в следующем сезоне.

За 11 недель работы в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера Сульшеру удалось покорить болельщиков, боссов клуба и доверенных ему игроков.



При норвежце "красные дьяволы" совершили мощный рывок, ворвавшись в топ-4 Премьер-Лиги и достигнув 1/4 финала Кубка Англии. За это время "Юнайтед" потерпел только одно поражение — 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Как сообщает The Telegraph, в раздевалке "Юнайтед" есть уверенность, что выбор клуба уже предопределен. Игроки ожидают, что Сульшер получит постоянный контракт по окончании сезона.



Отметим, что "дьяволы" уже используют образ Оле Гуннара для рекламы сезонных абонементов на следующий сезон. На прошлой неделе Сульшер в шутку заявил, что для клуба было бы странно избавиться от него после такого.



"Было бы странно видеть себя на видео и не находиться здесь. Если мои дети увидят рекламный ролик со мной, и я вернусь домой в Норвегию, это, наверное, будет странно", — говорил Сульшер.