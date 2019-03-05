Игроки "Юнайтед" ожидают назначения Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что Оле Гуннар Сульшер продолжит их тренировать в следующем сезоне.

За 11 недель работы в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера Сульшеру удалось покорить болельщиков, боссов клуба и доверенных ему игроков.

При норвежце "красные дьяволы" совершили мощный рывок, ворвавшись в топ-4 Премьер-Лиги и достигнув 1/4 финала Кубка Англии. За это время "Юнайтед" потерпел только одно поражение — 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Как сообщает The Telegraph, в раздевалке "Юнайтед" есть уверенность, что выбор клуба уже предопределен. Игроки ожидают, что Сульшер получит постоянный контракт по окончании сезона.

Отметим, что "дьяволы" уже используют образ Оле Гуннара для рекламы сезонных абонементов на следующий сезон. На прошлой неделе Сульшер в шутку заявил, что для клуба было бы странно избавиться от него после такого.

"Было бы странно видеть себя на видео и не находиться здесь. Если мои дети увидят рекламный ролик со мной, и я вернусь домой в Норвегию, это, наверное, будет странно", — говорил Сульшер.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. lambert757 05.03.2019 11:03 # lambert757
    Почему вы все оскарбляете друг друга и ваших соперников? Это же глупо

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  2. lambert757 05.03.2019 10:59 # lambert757
    Почему вы все оскарбляете друг друга и высших соперников? Это же глупо

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  3. ofori-twumasi 05.03.2019 10:55 # ofori-twumasi
    Похоронит МЮ в следующем сезоне, будут бороться за топ-4, но не попадут. Уринья правильно про него все сказал. Мгновенный эффект от смены тренера часто случается. Этот физручелло пытался тренировать Кардифф в 2014 году и его погнали оттуда ссаными тряпками к себе домой в Норвегию.

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  4. sausage 05.03.2019 10:25 # sausage
    Прикольно, что абонементы на следующий сезон рекламируют с Сульшером. Действительно смешно будет, если его не назначат. А вообще конечно игроки хотят его, он даёт поиграть всем, даже долотам и фредам (Валенсию только вот слил), наверное разрешает Погба танцевать в раздевалке вне зависимости от результата, красить каждый день волосы. Кстати САФ, который якобы консультирует и вносит дух прежнего МЮ в раздевалку, уебал бы ему давно за это стулом и он в шлеме играл бы до конца карьеры.

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  5. myu99 05.03.2019 10:21 # myu99
    значит челси это не клуб а проста любители по играт сарибол

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  6. blackdreamer 05.03.2019 10:09 # blackdreamer
    збс у манчестера будет свой маурисиро физручино
    тренер горлум - выигрывает слабых - сосёт хер у сильных

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  7. lambert757 05.03.2019 10:05 # lambert757
    Продлив контракт с тренеров проблемы не решить, нужно классных игроков купить и избавится от 5-6. Без качественного усиления опять будем бороться за 3-4 место

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