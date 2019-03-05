Сульшер не может жить в своем доме из-за Ван Дейка

Оле Гуннар Сульшер и Виргил Ван Дейк Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оказался лишен возможности заселиться в принадлежащий ему дом — из-за защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Сульшер решил не задерживаться в отеле Lowrey, где все два с половиной года жил его предшественник Жозе Моуриньо.

Однако Оле Гуннар был вынужден перебраться в съемное жилье, а не в собственный дом в Чешире с пятью спальнями стоимостью 4 миллиона фунтов.

Указанный дом принадлежит Сульшеру еще со времен, когда он выступал за "Юнайтед" как игрок. В свое время норвежец не смог найти покупателя на особняк и решил сдавать его.

Арендатором принадлежащего Сульшеру дома тогда стал Ван Дейк, которому потребовалось жилье в связи с переходом из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" в январе прошлого года.

Как сообщает The Sun, Виргил полностью доволен своим жилищем и не собирается его освобождать, поэтому Сульшеру, если он все-таки получит постоянный контракт с "Юнайтед", придется купить новый дом или продолжать снимать.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 06:00

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  1. buker351363 05.03.2019 06:48 # buker351363
    Потому что там законы реально работают и права соблюдают.

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  2. makaku 05.03.2019 06:35 # makaku
    Защитил дом.
    Защитник

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  3. livapu19 05.03.2019 06:28 # livapu19
    Сульшер не может жить в своем доме из-за Ван Дейка, Гвардиола не может прочитать книгу из-за Ливерпуля, все, абсолютно все на свете зависимы от Ливерпуля, какой же великий КЛУБ!

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