Сульшер не может жить в своем доме из-за Ван Дейка
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оказался лишен возможности заселиться в принадлежащий ему дом — из-за защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Сульшер решил не задерживаться в отеле Lowrey, где все два с половиной года жил его предшественник Жозе Моуриньо.
Однако Оле Гуннар был вынужден перебраться в съемное жилье, а не в собственный дом в Чешире с пятью спальнями стоимостью 4 миллиона фунтов.
Указанный дом принадлежит Сульшеру еще со времен, когда он выступал за "Юнайтед" как игрок. В свое время норвежец не смог найти покупателя на особняк и решил сдавать его.
Арендатором принадлежащего Сульшеру дома тогда стал Ван Дейк, которому потребовалось жилье в связи с переходом из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" в январе прошлого года.
Как сообщает The Sun, Виргил полностью доволен своим жилищем и не собирается его освобождать, поэтому Сульшеру, если он все-таки получит постоянный контракт с "Юнайтед", придется купить новый дом или продолжать снимать.
05.03.2019 06:00
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Потому что там законы реально работают и права соблюдают.
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Защитил дом.
Защитник
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Сульшер не может жить в своем доме из-за Ван Дейка, Гвардиола не может прочитать книгу из-за Ливерпуля, все, абсолютно все на свете зависимы от Ливерпуля, какой же великий КЛУБ!
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