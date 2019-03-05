Сульшер не может жить в своем доме из-за Ван Дейка

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оказался лишен возможности заселиться в принадлежащий ему дом — из-за защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Сульшер решил не задерживаться в отеле Lowrey, где все два с половиной года жил его предшественник Жозе Моуриньо.



Однако Оле Гуннар был вынужден перебраться в съемное жилье, а не в собственный дом в Чешире с пятью спальнями стоимостью 4 миллиона фунтов.



Указанный дом принадлежит Сульшеру еще со времен, когда он выступал за "Юнайтед" как игрок. В свое время норвежец не смог найти покупателя на особняк и решил сдавать его.



Арендатором принадлежащего Сульшеру дома тогда стал Ван Дейк, которому потребовалось жилье в связи с переходом из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" в январе прошлого года.



Как сообщает The Sun, Виргил полностью доволен своим жилищем и не собирается его освобождать, поэтому Сульшеру, если он все-таки получит постоянный контракт с "Юнайтед", придется купить новый дом или продолжать снимать.