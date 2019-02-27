Сульшер съехал с отеля, где жил Моуриньо

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал большой намек на то, что получит постоянный контракт, съехав с отеля Lowrey.

Откликнувшись на сигнал бедствия от своего бывшего клуба в декабре, Сульшер прибыл на "Олд Траффорд" в аренду из "Мольде" и изначально рассматривался как исключительно временная фигура.



Однако команда сразу же преобразилась при Оле Гуннаре, принявшись демонстрировать впечатляющую игру и такие же результаты. Теперь Сульшер по праву считается фаворитом на роль постоянного рулевого "Юнайтед", а Гари Невилл уже предупредил, что назначение кого-либо другого вызовет "бунт" среди игроков и болельщиков.



После того, как "Юнайтед" и "Мольде" заключили рассчитанное до мая соглашение, Сульшер заселился в отель Lowrey, откуда всего несколькими днями ранее съехал уволенный Жозе Моуриньо.



Однако теперь, утверждает The Sun, и Оле Гуннар покинул пятизвездочный Lowrey — причем по собственной инициативе. Сульшер обзавелся постоянным жилищем, и его переезд в собственный дом является еще одним намеком на то, что норвежец получит свою работу на постоянной основе.