Сульшер съехал с отеля, где жил Моуриньо

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал большой намек на то, что получит постоянный контракт, съехав с отеля Lowrey.

Откликнувшись на сигнал бедствия от своего бывшего клуба в декабре, Сульшер прибыл на "Олд Траффорд" в аренду из "Мольде" и изначально рассматривался как исключительно временная фигура.

Однако команда сразу же преобразилась при Оле Гуннаре, принявшись демонстрировать впечатляющую игру и такие же результаты. Теперь Сульшер по праву считается фаворитом на роль постоянного рулевого "Юнайтед", а Гари Невилл уже предупредил, что назначение кого-либо другого вызовет "бунт" среди игроков и болельщиков.

После того, как "Юнайтед" и "Мольде" заключили рассчитанное до мая соглашение, Сульшер заселился в отель Lowrey, откуда всего несколькими днями ранее съехал уволенный Жозе Моуриньо.

Однако теперь, утверждает The Sun, и Оле Гуннар покинул пятизвездочный Lowrey — причем по собственной инициативе. Сульшер обзавелся постоянным жилищем, и его переезд в собственный дом является еще одним намеком на то, что норвежец получит свою работу на постоянной основе.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 15:00

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  1. cunningham 27.02.2019 15:58 # cunningham
    "из отеля"

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  2. udaff 27.02.2019 15:42 # udaff
    Сейчас начинается самый сложный отрезок для Оле. Травмы просто как лавиной обрушились на команду. Скоро играть некому будет. Посмотрим, что из этого получится в итоге.

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  3. bezviz 27.02.2019 15:37 # bezviz
    Это хорошо что такое физручелло станет тренером мю, как минимум ещё 1 год без трофеев)

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  4. martingor 27.02.2019 15:34 # martingor
    Тупо денег нет оплачивать нумера ЛОШАРА

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  5. lfcynwa 27.02.2019 15:31 # lfcynwa
    отлично
    только "за" видеть Оле как ГТ

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  6. iversoniverson 27.02.2019 15:30 # iversoniverson
    Это да!

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  7. electric 27.02.2019 15:27 # electric
    Просто охуительная новость для всего фапла.

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