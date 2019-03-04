Клопп: "Мы уже не маленькие мальчики"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его игроки "уже не маленькие мальчики" и справятся с давлением, догоняя "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

Сыграв без голов с "Эвертоном", "красные" не смогли восстановить лидерство в Премьер-Лиге и теперь уступают "Сити" одно очко. Тем не менее, Юрген не видит повода для паники и по-прежнему считает, что "Ливерпуль" имеет все шансы на титул.

"Думаете, мы недостаточно рисковали сегодня? Такой вопрос расстраивает. Думаете, мы играем в футбол на PlayStation? Выпусти лишнего атакующего игрока, и все изменится? В реальности так не бывает. Мы не показали никаких признаков нервозности".

"Мы уже не маленькие мальчики. Я на 100 процентов уверен в наших шансах. Будут ли еще неожиданные повороты в чемпионской гонке? Минимум один".

"Я абсолютно нормально себя чувствую от того, что теперь нам приходится догонять. Да и кто захочет быть на вершине таблицы в марте? Это приятно, но предстоит сыграть еще много матчей".

"Вчера вечером я смотрел Match of the Day и видел, как празднует победу "Манчестер Сити". Они создали 900 моментов и забили один гол, причем гол не той ногой. Ты должен быть готов воспользоваться такими шансами".

"Мы не думали о "Сити", когда они были в очке позади нас, и не думаем сейчас. Мы позади них, но не слишком далеко. Им нужно побеждать, нам нужно побеждать, поэтому давайте посмотрим, чем все закончится", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 448

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 04.03.2019 09:10 # only--liverpool
    Лучше бы помалкивал...

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  2. gandalf 04.03.2019 09:07 # gandalf
    Вчера вечером я смотрел матч сити.
    Мы не думаем о сити.

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  3. dred 04.03.2019 09:06 # dred
    Клоп топ?

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