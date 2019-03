Клопп: "Мы уже не маленькие мальчики"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его игроки "уже не маленькие мальчики" и справятся с давлением, догоняя "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

Сыграв без голов с "Эвертоном", "красные" не смогли восстановить лидерство в Премьер-Лиге и теперь уступают "Сити" одно очко. Тем не менее, Юрген не видит повода для паники и по-прежнему считает, что "Ливерпуль" имеет все шансы на титул.



"Думаете, мы недостаточно рисковали сегодня? Такой вопрос расстраивает. Думаете, мы играем в футбол на PlayStation? Выпусти лишнего атакующего игрока, и все изменится? В реальности так не бывает. Мы не показали никаких признаков нервозности".



"Мы уже не маленькие мальчики. Я на 100 процентов уверен в наших шансах. Будут ли еще неожиданные повороты в чемпионской гонке? Минимум один".



"Я абсолютно нормально себя чувствую от того, что теперь нам приходится догонять. Да и кто захочет быть на вершине таблицы в марте? Это приятно, но предстоит сыграть еще много матчей".



"Вчера вечером я смотрел Match of the Day и видел, как празднует победу "Манчестер Сити". Они создали 900 моментов и забили один гол, причем гол не той ногой. Ты должен быть готов воспользоваться такими шансами".



"Мы не думали о "Сити", когда они были в очке позади нас, и не думаем сейчас. Мы позади них, но не слишком далеко. Им нужно побеждать, нам нужно побеждать, поэтому давайте посмотрим, чем все закончится", — цитирует Клоппа The Guardian.