Клопп: "Ливерпуль" готов к борьбе за титул"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его команда не опустит руки после потери инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Завершив мерсисайдское дерби с "Эвертоном" без голов, "красные" не смогли вернуться на вершину Премьер-Лиги и теперь вынуждены догонять "Манчестер Сити", чье преимущество выражается одним очком.

Тем не менее, Клопп готов к дальнейшей борьбе. Юрген спешит напомнить, что "Ливерпуль" еще ничего не проиграл.

"Хорошая новость в том, что мы продолжает борьбу. Это действительно хорошая новость. А еще лучше, что мы готовы к этой борьбе. Нам предстоит сыграть еще много матчей, мы стабильны, и мы в гонке".

"Парни всегда дают результат — не всегда идеальный, но дают его. Мы знаем, что мы хороши, но и другие команды в этой лиге тоже хороши", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 00:05

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  1. manutd-20champ 04.03.2019 00:26 # manutd-20champ
    ясен хрен

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  2. dallaslp 04.03.2019 00:26 # dallaslp
    можно в принципе уже сейчас выносить, так как 4 мая МС 1-3 Лестер

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  3. suddenly 04.03.2019 00:10 # suddenly
    Клопп: "Ливерпуль" готов к борьбе за титул в следующем сезоне"

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