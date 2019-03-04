Клопп: "Ливерпуль" готов к борьбе за титул"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его команда не опустит руки после потери инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Завершив мерсисайдское дерби с "Эвертоном" без голов, "красные" не смогли вернуться на вершину Премьер-Лиги и теперь вынуждены догонять "Манчестер Сити", чье преимущество выражается одним очком.
Тем не менее, Клопп готов к дальнейшей борьбе. Юрген спешит напомнить, что "Ливерпуль" еще ничего не проиграл.
"Хорошая новость в том, что мы продолжает борьбу. Это действительно хорошая новость. А еще лучше, что мы готовы к этой борьбе. Нам предстоит сыграть еще много матчей, мы стабильны, и мы в гонке".
"Парни всегда дают результат — не всегда идеальный, но дают его. Мы знаем, что мы хороши, но и другие команды в этой лиге тоже хороши", — цитирует Клоппа Sky Sports.
04.03.2019 00:05
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ясен хрен
(ответить)
можно в принципе уже сейчас выносить, так как 4 мая МС 1-3 Лестер
(ответить)
Клопп: "Ливерпуль" готов к борьбе за титул в следующем сезоне"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий