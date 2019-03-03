Клопп объяснил ничью в дерби сильным ветром
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил потерю двух очков в дерби с "Эвертоном" сильным ветром.
Воскресный матч на "Гудисон Парк" прошел в духе дерби, но голов не принес. Ничья 0:0 означает, что теперь "Ливерпуль" только второй в Премьер-Лиге.
За 90 минут "красные" создали очень мало моментов — можно выделить разве что два шанса Мохамеда Салаха, но в первом случае он не смог пробить голкипера, а во втором был лишен мяча в последний момент. По мнению Клоппа, плохая погода стала одной из причин, почему игрокам обеих команд пришлось тяжело.
"Все нормально. Это был сложный матч в силу различных причин и против бешеного соперника. Ветер дул со всех сторон и никому не помогал играть, а мяч много находился в воздухе".
"Было сложно контролировать игру, но мы имели три-четыре действительно больших момента, в том числе у Мохамеда Салаха и Фабиньо. У соперника я не могу вспомнить никаких моментов".
"Это 0:0, и мы продлили свою беспроигрышную серию против "Эвертона". Это не совсем то, чего мы хотели, но матч был сложным".
"Мы сыграли все свои дерби, и теперь нам нужно провести оставшиеся матчи. Нашу игру не назовешь гениальной, но мы набрали очко против соперника, который был вдвойне мотивирован", — сообщил Клопп Sky Sports.
03.03.2019 22:15
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Венгеризмом попахивает
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Шансы на чемп как ветром сдуло, в этом он прав.
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Ахааахахаахахахах топчик!
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как и все тридцать лет надуло в геморрой...
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил потерю двух очков в дерби с "Эвертоном" сильным ветром.
Источник: http://fapl.ru/posts/69180/
Высокая трава, снег и лопаты, черное дерьмо какое-то, что там еще Колбаскам мешало уже и не вспомнить. А теперь ВЕТЕР, кек..))
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ветер с моря дул
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хоспаде, какой же дегенерат. свенгерился, не прожив и полувека
мне уже даже не хочется продолжать стебать портовых бедолаг, ускоряя их суицид
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ветер из-за горения пердаков хейтеров ЛФК
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свистульки судейские неудобно ловить на ветру, очкарик?
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Как он заебал с этим ветром.... физрук похлеще моура
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плохой пизде плохо везде
ветер помешал только клопу
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