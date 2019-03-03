Клопп объяснил ничью в дерби сильным ветром

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил потерю двух очков в дерби с "Эвертоном" сильным ветром.

Воскресный матч на "Гудисон Парк" прошел в духе дерби, но голов не принес. Ничья 0:0 означает, что теперь "Ливерпуль" только второй в Премьер-Лиге.



За 90 минут "красные" создали очень мало моментов — можно выделить разве что два шанса Мохамеда Салаха, но в первом случае он не смог пробить голкипера, а во втором был лишен мяча в последний момент. По мнению Клоппа, плохая погода стала одной из причин, почему игрокам обеих команд пришлось тяжело.



"Все нормально. Это был сложный матч в силу различных причин и против бешеного соперника. Ветер дул со всех сторон и никому не помогал играть, а мяч много находился в воздухе".



"Было сложно контролировать игру, но мы имели три-четыре действительно больших момента, в том числе у Мохамеда Салаха и Фабиньо. У соперника я не могу вспомнить никаких моментов".



"Это 0:0, и мы продлили свою беспроигрышную серию против "Эвертона". Это не совсем то, чего мы хотели, но матч был сложным".



"Мы сыграли все свои дерби, и теперь нам нужно провести оставшиеся матчи. Нашу игру не назовешь гениальной, но мы набрали очко против соперника, который был вдвойне мотивирован", — сообщил Клопп Sky Sports.