Клопп объяснил ничью в дерби сильным ветром

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил потерю двух очков в дерби с "Эвертоном" сильным ветром.

Воскресный матч на "Гудисон Парк" прошел в духе дерби, но голов не принес. Ничья 0:0 означает, что теперь "Ливерпуль" только второй в Премьер-Лиге.

За 90 минут "красные" создали очень мало моментов — можно выделить разве что два шанса Мохамеда Салаха, но в первом случае он не смог пробить голкипера, а во втором был лишен мяча в последний момент. По мнению Клоппа, плохая погода стала одной из причин, почему игрокам обеих команд пришлось тяжело.

"Все нормально. Это был сложный матч в силу различных причин и против бешеного соперника. Ветер дул со всех сторон и никому не помогал играть, а мяч много находился в воздухе".

"Было сложно контролировать игру, но мы имели три-четыре действительно больших момента, в том числе у Мохамеда Салаха и Фабиньо. У соперника я не могу вспомнить никаких моментов".

"Это 0:0, и мы продлили свою беспроигрышную серию против "Эвертона". Это не совсем то, чего мы хотели, но матч был сложным".

"Мы сыграли все свои дерби, и теперь нам нужно провести оставшиеся матчи. Нашу игру не назовешь гениальной, но мы набрали очко против соперника, который был вдвойне мотивирован", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 22:15

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  1. manutd-20champ 03.03.2019 22:49 # manutd-20champ
    https://twitter.com/FootballJOE/status/1102278404471226370/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1102278404471226370&;ref_url=https%3A%2F%2Fdisqus.com%2Fembed%2Fcomments%2F%3Fbase%3Ddefault%26f%3Dcarrick%26t_i%3D74840%2520http%253A%252F%252Fcarrick.ru%252F%253Fp%253D74840%26t_u%3Dhttps%253A%252F%252Fcarrick.ru%252Fgossip%252Fmatchi-29-tura-apl-poslematchevye-kommentarii-sulshera-novosti-za-3-marta%252F%26t_e%3D%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8%252029%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D0%2590%25D0%259F%25D0%259B%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25E2%2580%2594%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25203%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%26t_d%3D%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8%252029%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D0%2590%25D0%259F%25D0%259B%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25E2%2580%2594%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25203%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%26t_t%3D%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8%252029%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D0%2590%25D0%259F%25D0%259B%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25E2%2580%2594%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25203%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%26s_o%3Ddefault%26d_m%3D0%23version%3D1a104dbd58e8322771ec614533d7cf2f

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  2. fowler9 03.03.2019 22:42 # fowler9
    Венгеризмом попахивает

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  3. brown-ale 03.03.2019 22:41 # brown-ale
    Шансы на чемп как ветром сдуло, в этом он прав.

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  4. mikkiynwa 03.03.2019 22:38 # mikkiynwa
    Ахааахахаахахахах топчик!

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  5. kojan 03.03.2019 22:37 # kojan
    как и все тридцать лет надуло в геморрой...

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  6. mc-od 03.03.2019 22:34 # mc-od
    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил потерю двух очков в дерби с "Эвертоном" сильным ветром.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69180/

    Высокая трава, снег и лопаты, черное дерьмо какое-то, что там еще Колбаскам мешало уже и не вспомнить. А теперь ВЕТЕР, кек..))

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  7. mancunia-planet 03.03.2019 22:32 # mancunia-planet
    ветер с моря дул

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  8. imfake 03.03.2019 22:31 # imfake
    хоспаде, какой же дегенерат. свенгерился, не прожив и полувека
    мне уже даже не хочется продолжать стебать портовых бедолаг, ускоряя их суицид

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  9. kos9k 03.03.2019 22:22 # kos9k
    ветер из-за горения пердаков хейтеров ЛФК

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  10. kukuruzzo 03.03.2019 22:22 # kukuruzzo
    свистульки судейские неудобно ловить на ветру, очкарик?

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  11. fanat-united 03.03.2019 22:21 # fanat-united
    Как он заебал с этим ветром.... физрук похлеще моура

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  12. manutd-20champ 03.03.2019 22:21 # manutd-20champ
    плохой пизде плохо везде
    ветер помешал только клопу

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