Гвардиола подтвердил потерю Стоунса и Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какие травмы защитник Джон Стоунс и полузащитник Кевин Де Брюйне получили в матче с "Борнмутом".

В прошлый уикенд в победном для себя финале Кубка Лиги "горожане" потеряли с травмами Эмерика Лапорта и Фернандиньо. Спустя неделю лазарет чемпионов Премьер-Лиги получил пополнение.



По ходу выездного матча с "Борнутом", выигранного со счетом 0:1, Гвардиола был вынужден снять с игры Стоунса и Де Брюйне, однако насчет одного из них у Хосепа есть хорошие новости.



"В случае с Джоном замена была больше мерой предосторожности. Завтра станет видно".



"У Кевина некоторые проблемы с задней поверхностью бедра. Он может пропустить какое-то время. Это нормально, ведь мы сыграли 25 матчей за 93 дня. Это вопрос физиологии. Мы требуем от этих парней играть каждые три дня, хотя организм еще не восстановился полностью".



"Иногда бывает, что твои мышцы говорят: "Эй, с меня достаточно". Каждый готов делать свой вклад, поэтому мы справимся с потерей Кевина".



"Прямо сейчас Лапорт идет на поправку. Стоунс чувствовал себя лучше, чем Винни (Компани), поэтому я сыграл с Джоном. Он почувствовал напряжение в области паха, поэтому мы предпочли не рисковать. Теперь у нас есть целая неделя до следующего матча, поэтому надеюсь, он восстановится за это время", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.