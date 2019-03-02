Майкл Кин: "Эвертон" хочет помешать "Ливерпулю" стать чемпионом"
Защитник "Эвертона" Майкл Кин признался, что его команда полна желания поставить подножку своим соседям из "Ливерпуля", претендующим на титул Премьер-Лиги.
В преддверии мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк" в воскресенье "красные" лидируют в Премьер-Лиге с одним очком преимущества над "Манчестер Сити", и любая осечка может означать потерю "Ливерпулем" инициативы в чемпионской гонке.
"Эвертон" решает собственные турнирные задачи и в лучшем случае может претендовать на путевку в Лигу Европы, однако возможность насолить соседям мотивирует "ирисок".
"Нельзя сказать, что это единственная причина, почему мы хотим выиграть матч — мы хотим одержать победу ради самих себя".
"Мы ведем борьбу за седьмое место, но где-то в глубине мы чувствуем, что было бы замечательно отобрать очки у "Ливерпуля" и нанести удар по их шансам на чемпионство. Это бы обрадовало наших болельщиков".
"Мы хотим показать хорошую игу и выиграть матч, чтобы наши фанаты были счастливы. Если они хотят, чтобы "Ливерпуль" проиграл, то и мы этого хотим", — сообщил Кин Sky Sports.
02.03.2019 18:30
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Последние комментарии:
Задача для эвертона на сезон заключается в этом
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они в жопу готовы дать для того чтоб Ливерпуль оступился, это всё что нужно знать о этом недоклубе.
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эвертон,переежай в манчестер.Великий Ливерпуль победит со счетом 2:0.
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Даже МС поднялись чуть-чуть и приблизились на сантиметр к достижениям МЮ. А вот Эвертон как был помойкой на уровне резерва Ливерпуля, так и остался.
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Мрази, заткнитесь нахой.
Вас вообще вспоминают, когда против вас играет Ливерпуль.
Лучше обрадуйтесь, что находитесь в одном городе с великим клубом
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Самый терпильный клуб
Не зря Невилл говорил, у тех бомжей два матча в сезоне против ЛФК.
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