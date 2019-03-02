Майкл Кин: "Эвертон" хочет помешать "Ливерпулю" стать чемпионом"

Защитник "Эвертона" Майкл Кин признался, что его команда полна желания поставить подножку своим соседям из "Ливерпуля", претендующим на титул Премьер-Лиги.

В преддверии мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк" в воскресенье "красные" лидируют в Премьер-Лиге с одним очком преимущества над "Манчестер Сити", и любая осечка может означать потерю "Ливерпулем" инициативы в чемпионской гонке.



"Эвертон" решает собственные турнирные задачи и в лучшем случае может претендовать на путевку в Лигу Европы, однако возможность насолить соседям мотивирует "ирисок".



"Нельзя сказать, что это единственная причина, почему мы хотим выиграть матч — мы хотим одержать победу ради самих себя".



"Мы ведем борьбу за седьмое место, но где-то в глубине мы чувствуем, что было бы замечательно отобрать очки у "Ливерпуля" и нанести удар по их шансам на чемпионство. Это бы обрадовало наших болельщиков".



"Мы хотим показать хорошую игу и выиграть матч, чтобы наши фанаты были счастливы. Если они хотят, чтобы "Ливерпуль" проиграл, то и мы этого хотим", — сообщил Кин Sky Sports.