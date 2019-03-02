Майкл Кин: "Эвертон" хочет помешать "Ливерпулю" стать чемпионом"

Майкл Кин Защитник "Эвертона" Майкл Кин признался, что его команда полна желания поставить подножку своим соседям из "Ливерпуля", претендующим на титул Премьер-Лиги.

В преддверии мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк" в воскресенье "красные" лидируют в Премьер-Лиге с одним очком преимущества над "Манчестер Сити", и любая осечка может означать потерю "Ливерпулем" инициативы в чемпионской гонке.

"Эвертон" решает собственные турнирные задачи и в лучшем случае может претендовать на путевку в Лигу Европы, однако возможность насолить соседям мотивирует "ирисок".

"Нельзя сказать, что это единственная причина, почему мы хотим выиграть матч — мы хотим одержать победу ради самих себя".

"Мы ведем борьбу за седьмое место, но где-то в глубине мы чувствуем, что было бы замечательно отобрать очки у "Ливерпуля" и нанести удар по их шансам на чемпионство. Это бы обрадовало наших болельщиков".

"Мы хотим показать хорошую игу и выиграть матч, чтобы наши фанаты были счастливы. Если они хотят, чтобы "Ливерпуль" проиграл, то и мы этого хотим", — сообщил Кин Sky Sports.


Метки Кин, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 18:30

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 02.03.2019 19:23 # tigerpool
    Задача для эвертона на сезон заключается в этом

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  2. scauzer11 02.03.2019 19:03 # scauzer11
    они в жопу готовы дать для того чтоб Ливерпуль оступился, это всё что нужно знать о этом недоклубе.

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  3. emily-lfc-2005 02.03.2019 19:02 # emily-lfc-2005
    эвертон,переежай в манчестер.Великий Ливерпуль победит со счетом 2:0.

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  4. xin 02.03.2019 19:00 # xin
    Даже МС поднялись чуть-чуть и приблизились на сантиметр к достижениям МЮ. А вот Эвертон как был помойкой на уровне резерва Ливерпуля, так и остался.

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  5. pistolero-lfc 02.03.2019 18:57 # pistolero-lfc
    Мрази, заткнитесь нахой.
    Вас вообще вспоминают, когда против вас играет Ливерпуль.
    Лучше обрадуйтесь, что находитесь в одном городе с великим клубом

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  6. mikkiynwa 02.03.2019 18:42 # mikkiynwa
    Самый терпильный клуб

    Не зря Невилл говорил, у тех бомжей два матча в сезоне против ЛФК.

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