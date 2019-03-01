Марку Силва ответил Клоппу насчет важности мерсисайдского дерби

Юрген Клопп и Марку Силва Наставник "Эвертона" Марку Силва ответил на колкое замечание своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу важности мерсисайдского дерби для "ирисок".

В воскресенье на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" постарается продлить свою беспроигрышную серию во встречах с "Эвертоном" до 19 матчей с учетом всех соревнований.

Рассуждая на прошлой неделе о приближающемся дерби, Клопп выразил мнение, что для "ирисок" оно важнее, чем для "красных".

"Все мы знаем, что для "Эвертона" это словно финал Чемпионата Мира", — говорил Клопп.

Марку Силва не остался в долгу и в пятницу отреагировал на слова Клоппа, напомнив Юргену, как тот рванул праздновать победный гол Дивока Ориги в дерби на "Энфилде" в декабре.

"Это особенный матч для обеих команд, а также для города. Это особенный матч для наших фанатов и для их фанатов".

"Я не вижу большой разницы. Свое первое мерсисайдское дерби я провел в декабре, и я сразу почувствовал, что это особенный матч для обеих команд".

"Они праздновал тот случайный гол со случайного момента на последних секундах матча, словно это финал Чемпионата Мира для них и для нас", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 18:30

Количество просмотров Просмотров: 1401

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 01.03.2019 19:38 # wolfsmensch
    #поконспектамбезвиза

    наверное, это будет последнее мерсисайдское дерби с участием Силвы. пускай в Халл возвращается

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  2. mc-od 01.03.2019 19:33 # mc-od
    Ахаха, Марку Силва ответил по делу, KPACUBO поставил на место очкарика.))

    Уверен, на выходных НАСТОЯЩИЕ ПОРТОВЫЕ МУЖИКИ накажут этих всем и так изрядно поднадоевших неадекватов, грязных любителей сексуальных аксессуаров, уже лет почти 30 портящих имидж города Ливерпуль. Можете скринить.))

    C'mon EVERTON!

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  3. reams 01.03.2019 19:26 # reams
    а ведь не фартани в том моменте лфц, на дизе сча бы плелись на равне с пенсами и боролись за ЛЕ

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  4. akadam 01.03.2019 19:15 # akadam
    Зря раззадорил немца. Пи3дец ему. Клопп увольняющий не простит.

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  5. skychnie-oboi 01.03.2019 19:15 # skychnie-oboi
    Он так и не понял что это была репетиция чемпионского забега - и именно эти +2 очка и сделают ЛФк чемпиком.

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  6. lfcynwa 01.03.2019 19:13 # lfcynwa
    Силва хорош)

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  7. stakhanov 01.03.2019 18:54 # stakhanov
    http://www.haveliverpoolwonthepremierleagueyet.com/

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  8. arhangel777 01.03.2019 18:50 # arhangel777
    Нормально ответил, по делу)))

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  9. mancunia-planet 01.03.2019 18:45 # mancunia-planet
    Ахахааа

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  10. monsieurgood 01.03.2019 18:41 # monsieurgood
    для "Эвертона" любой матч, как финал ЧМ, а Сила в нем мужик, который сруливает в последний момент из-за денего

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  11. thegodfather 01.03.2019 18:32 # thegodfather
    Ахах, что бы кто щас не говорил, а обоссал он по делу. Строго по делу. Пизда тридцатьлетпулю

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