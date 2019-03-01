Марку Силва ответил Клоппу насчет важности мерсисайдского дерби

Наставник "Эвертона" Марку Силва ответил на колкое замечание своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу важности мерсисайдского дерби для "ирисок".

В воскресенье на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" постарается продлить свою беспроигрышную серию во встречах с "Эвертоном" до 19 матчей с учетом всех соревнований.



Рассуждая на прошлой неделе о приближающемся дерби, Клопп выразил мнение, что для "ирисок" оно важнее, чем для "красных".



"Все мы знаем, что для "Эвертона" это словно финал Чемпионата Мира", — говорил Клопп.



Марку Силва не остался в долгу и в пятницу отреагировал на слова Клоппа, напомнив Юргену, как тот рванул праздновать победный гол Дивока Ориги в дерби на "Энфилде" в декабре.



"Это особенный матч для обеих команд, а также для города. Это особенный матч для наших фанатов и для их фанатов".



"Я не вижу большой разницы. Свое первое мерсисайдское дерби я провел в декабре, и я сразу почувствовал, что это особенный матч для обеих команд".



"Они праздновал тот случайный гол со случайного момента на последних секундах матча, словно это финал Чемпионата Мира для них и для нас", — цитирует Силву Sky Sports.