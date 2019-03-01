Марку Силва ответил Клоппу насчет важности мерсисайдского дерби
Наставник "Эвертона" Марку Силва ответил на колкое замечание своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу важности мерсисайдского дерби для "ирисок".
В воскресенье на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" постарается продлить свою беспроигрышную серию во встречах с "Эвертоном" до 19 матчей с учетом всех соревнований.
Рассуждая на прошлой неделе о приближающемся дерби, Клопп выразил мнение, что для "ирисок" оно важнее, чем для "красных".
"Все мы знаем, что для "Эвертона" это словно финал Чемпионата Мира", — говорил Клопп.
Марку Силва не остался в долгу и в пятницу отреагировал на слова Клоппа, напомнив Юргену, как тот рванул праздновать победный гол Дивока Ориги в дерби на "Энфилде" в декабре.
"Это особенный матч для обеих команд, а также для города. Это особенный матч для наших фанатов и для их фанатов".
"Я не вижу большой разницы. Свое первое мерсисайдское дерби я провел в декабре, и я сразу почувствовал, что это особенный матч для обеих команд".
"Они праздновал тот случайный гол со случайного момента на последних секундах матча, словно это финал Чемпионата Мира для них и для нас", — цитирует Силву Sky Sports.
01.03.2019 18:30
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Последние комментарии:
#поконспектамбезвиза
наверное, это будет последнее мерсисайдское дерби с участием Силвы. пускай в Халл возвращается
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Ахаха, Марку Силва ответил по делу, KPACUBO поставил на место очкарика.))
Уверен, на выходных НАСТОЯЩИЕ ПОРТОВЫЕ МУЖИКИ накажут этих всем и так изрядно поднадоевших неадекватов, грязных любителей сексуальных аксессуаров, уже лет почти 30 портящих имидж города Ливерпуль. Можете скринить.))
C'mon EVERTON!
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а ведь не фартани в том моменте лфц, на дизе сча бы плелись на равне с пенсами и боролись за ЛЕ
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Зря раззадорил немца. Пи3дец ему. Клопп увольняющий не простит.
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Он так и не понял что это была репетиция чемпионского забега - и именно эти +2 очка и сделают ЛФк чемпиком.
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Силва хорош)
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http://www.haveliverpoolwonthepremierleagueyet.com/
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Нормально ответил, по делу)))
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Ахахааа
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для "Эвертона" любой матч, как финал ЧМ, а Сила в нем мужик, который сруливает в последний момент из-за денего
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Ахах, что бы кто щас не говорил, а обоссал он по делу. Строго по делу. Пизда тридцатьлетпулю
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