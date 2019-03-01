Мане готов играть центрального нападающего в "Ливерпуле"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признался, что готов и в будущем помогать команде, играя на позиции центрального нападающего.

В минувшую среду, не имея возможности задействовать травмированного Роберто Фирмино, главный тренер "красных" Юрген Клопп снарядил Мане на острие атак.



Садио блестяще себя проявил в непривычной роли, отметившись двумя голами. По словам сенегальца, он готов вернуться на эту позицию в будущем.



"Если честно, я был весьма удивлен. Я никогда не играл там прежде, я нервничал".



"Перед матчем тренер позвал меня и сказал: "Хорошо, мы собираемся сделать кое-какие изменения, а тебе, Садио, придется сыграть 9-го номера".



"Я воскликнул "о!" и взглянул на своих партнеров по команде. Я рассмеялся и сказал: "Мы команда, доверьтесь мне!" Они рассмеялись, но затем я добавил: "С этого дня называйте меня Роналду или Фирмино!"



"Джини (Вейналдум) сказал: "Ты должен забить. Если забьешь, мы будем звать тебя Роналду, если нет, ты дерьмо!"



"Мне посчастливилось забить дважды, но, если честно, я не придаю таким вещам значения. Я счастлив играть на левом фланге и правом фланге, но когда команда или тренер нуждаются во мне как в нападающем, я готов попробовать снова", — сообщил Мане Sky Sports.