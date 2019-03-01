Мане готов играть центрального нападающего в "Ливерпуле"
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признался, что готов и в будущем помогать команде, играя на позиции центрального нападающего.
В минувшую среду, не имея возможности задействовать травмированного Роберто Фирмино, главный тренер "красных" Юрген Клопп снарядил Мане на острие атак.
Садио блестяще себя проявил в непривычной роли, отметившись двумя голами. По словам сенегальца, он готов вернуться на эту позицию в будущем.
"Если честно, я был весьма удивлен. Я никогда не играл там прежде, я нервничал".
"Перед матчем тренер позвал меня и сказал: "Хорошо, мы собираемся сделать кое-какие изменения, а тебе, Садио, придется сыграть 9-го номера".
"Я воскликнул "о!" и взглянул на своих партнеров по команде. Я рассмеялся и сказал: "Мы команда, доверьтесь мне!" Они рассмеялись, но затем я добавил: "С этого дня называйте меня Роналду или Фирмино!"
"Джини (Вейналдум) сказал: "Ты должен забить. Если забьешь, мы будем звать тебя Роналду, если нет, ты дерьмо!"
"Мне посчастливилось забить дважды, но, если честно, я не придаю таким вещам значения. Я счастлив играть на левом фланге и правом фланге, но когда команда или тренер нуждаются во мне как в нападающем, я готов попробовать снова", — сообщил Мане Sky Sports.
01.03.2019 21:00
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Последние комментарии:
После игры с Эвертоном Джини (Вейналдум) сказал: "Мане, ты дерьмо!"
Скриньте..))
Источник: http://fapl.ru/posts/69132/
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Ну что за дауны на хейтерах, скриньте.
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Какая же убогая эта колбасная помойка, скриньте.
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