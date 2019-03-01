Брендан Роджерс: мечтатель или догматик?

Брендан Роджерс возвращается в Премьер-Лигу, приняв предложение "Лестера", продолжительное время оказывавшего знаки внимания бывшему менеджеру "Ливерпуля". Роджерс сумел пополнить свою коллекцию трофеев семью единицами шотландского столового серебра, но вопросы по его компетенции остались после очередного провала с "Селтиком" в Европе. "Лисы" могут помочь ему это исправить.

Брендан Роджерс умеет подать себя и убедить нужных людей в том, что он является топ-менеджером, но на самом деле бывший менеджер "Ливерпуля" во многом схож по методам работы и некоторым высказываниям с недавно уволенным из "Лестера" Клодом Пюэлем. Только неделю назад Роджерс заявил, что вылет "Селтика" от "Валенсии" в Лиге Европы — это "один из самых гордых моментов в его тренерской карьере", найдя игру своей команды превосходной, а игровую форму — блестящей.



Несмотря на то, что многолетний гегемон шотландского футбола, обладая трансферным бюджетом, в разы превышающим возможности всех вместе взятых соперников местной Премьер-Лиги, безоговорочно вылетел от пребывающей в кризисе испанской команды, не имевшей особой мотивации на Лигу Европы, Роджерс нашел в этом повод для гордости. Его команда, по словам менеджера "Селтика", играла хорошо, но была уничтожена одной индивидуальной ошибкой и одним моментом невезения — голом "Валенсии" и красной карточкой защитника "кельтов" Толяна.



Звучит знакомо, не так ли? Клод Пюэль большую часть своей карьеры в "Лестере" занимался ровно тем же, убеждая всех, что его команда была хороша даже в проигранных матчах. После того как "лисы" проиграли дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:4, руководство "Лестера" устало слушать подобные речи. Но отвыкать слушать подобное болельщиками и владельцам "лисов" не стоит. Брендан Роджерс обладает не только желанием находить хорошее в плохом, но и умением убеждать других в том, в чем убежден сам.



В чем точно есть большая разница между Роджерсом и Пюэлем при массе сходств — Брендан умеет быть убедительным, когда говорит, а вот у француза за время работы в "Саутгемптоне" и "Лестере" наблюдался явный провал в коммуникации с командой. Пюэлю в "Лестере" досталась сложная миссия — отучить от контратакующего стиля команду, которая сенсационно выиграла титул в 2016 году, и постепенно омолодить состав. Рискованное мероприятие — объяснять недавним чемпионам Англии, что их стиль игры устарел (да, возможно, и они сами), оказалось непосильной задачей для Пюэля, часто не умевшего объяснить свои идеи даже журналистам.



Слишком часто Пюэль был догматиком, не сходившим с намеченного пути даже ради удовлетворения пожеланий болельщиков. Самый странный момент этого сезона — экспериментальный состав на четвертьфинал Кубка Лиги, который очень хотели выиграть болельщики. Все это очень напоминает самое позорное решение Роджерса в "Ливерпуле", когда он выставил дубль на "Сантьяго Бернабеу", чтобы сохранить силы лидеров на игру с "Челси", которая затем была также проиграна. В отличие от Роджерса, Пюэль сумел обыграть "синих", принеся жертву в другом турнире, но даже после того как "Лестер" шокировал в чемпионате еще и "Сити", француз все равно оставался фаворитом на следующую отставку в Премьер-Лиге.



Уже тогда было заметно, что Пюэль теряет бразды управления командой. Джейми Варди открыто высказался о том, что ему не нравится тот футбол, в который хочет играть менеджер, возникали сомнения на этот счет у Каспера Шмейхеля и ряда других опытных игроков. Методическая игра, основная на владении мячом, которую пытался привить "Лестеру" Пюэль, часто воспринималась слишком медленной и предсказуемой — причем не только болельщиками, но и самими игроками. После впечатляющей победы над "Манчестер Сити" Харри Магуайр намекнул, что в той игре менеджер дал редкое для него указание играть жестко с оппонентами, сражаться за мяч, что и привело к успеху.



Может быть, со временем "Лестер" сумел бы найти баланс между методическим футболом Пюэля и бойцовским характером ведущих игроков "лис", но Пюэль не смог убедить никого в клубе в том, что идет в правильном направлении. В первую очередь результаты команды были невыразительными, но заметно было и то, что мало кто понимает, что же именно хочет построить Пюэль.



У Брендана Роджерса с даром убеждения и умением работать с футболистами один на один все в порядке. Стивен Джеррард называл его одним из лучших тренеров в отношении персональной работы с игроками, да и опыт работы с такими звездами, как Стиви Джи и Луис Суарес, наверняка поможет Роджерсу найти общий язык с серым кардиналом "Лестера" Варди. Но по своей сути Роджерс является еще большим догматиком и методистом, чем Пюэль, а его футбольная философия также основана на бесконечном владении мячом, часто — ради самого владения.



То, чем занимался Роджерс в "Селтике", выглядело весьма странно. Команду, которая всегда славилась агрессивной игрой на своем поле, быстрыми флангами и динамичным стилем игры, он превратил в весьма действенное снотворное. Потенциально быстрые и резкие игроки, отличные дриблеры, такие как Форрест, Синклер, Макгрегор, Дембеле, у Роджерса превратились в футболистов, занимавшихся бесконечными перепасовками даже в чемпионате Шотландии, где преимущество "Селтика" во время работы Роджерса над всеми соперниками было тотальным по умолчанию.



За время работы Роджерса в "Селтике" трансферные траты "кельтов" выросли до 60 миллионов фунтов в год, а это — в 30 раз больше, чем у некоторых противников команды из Глазго в чемпионате. При этом работа клуба на трансферном рынке была не самой эффективной, что не могло нравиться главному акционеру Дермоту Десмонду, с которым Роджерс побил горшки очень быстро. Наверное, именно потому "Селтик" достаточно легко поддался на уговоры "Лестера", отпуская Роджерса посреди сезона — при всех его достижениях в чемпионате Шотландии, цена тех семи трофеев, что выбил для себя Брендан, была слишком большой для казны клуба.



По факту, оценивать работу менеджера "Селтика" в последние годы можно исключительно по европейским успехам, так как на внутренней арене "кельты" обязаны выигрывать все при любых раскладах. Но Роджерс сумел убедить себя и многих болельщиков "Селтика", что победы над "Гамильтоном" и "Сент-Джонстоном", чей бюджет равняется годовой зарплате самого Брендана, это настоящие достижения, тогда как европейские провалы объяснял недостаточными тратами на трансферном рынке.



Если отбросить лирику — из 22 европейских матчей при Роджерсе "Селтик" выиграл только пять, в то время как при Ниле Ленноне, возвращающемся в Глазго, и Гордоне Страчане "кельты" дважды выходили в плей-офф Лиги Чемпионов с гораздо менее талантливым составом и значительно меньшим трансферным бюджетом. При Роджерсе "Селтик" умудрился проиграть в квалификации Лиги Чемпионов "Линкольну" из Гибралтара, а в этом сезоне не сумел пройти АЕК, который в итоге не набрал в групповом раунде ни единого очка. Хоть Роджерс и создавал миф о том, что его мечтательный свободный футбол стал жертвой эффективного прагматизма, по правде говоря, его "Селтик" пропускал ужасные голы в Европе, а иногда разваливался и в матчах с бедными родственниками из чемпионата Шотландии. Хуже всего же то, что, обладая действительно талантливым составом, "Селтик" не атаковал с той силой, которой обладал. Роджерс очень часто останавливал команду после первого-второго гола в угоду каким-то непонятным соображениям экономии сил. Экономить силы в матче с "Мазервеллом" ради игры с "Сент-Джонстоном"?



За три года работы в "Селтике" Роджерс так и не смог создать ни одной эффективной пары в центре обороны, оставив Нилу Леннону большой простор для творчества. Он недооценивал важность для команды характера Скотта Брауна и не верил в способность тех же Форреста, Макгрегора, Дембеле играть с позиции силы в Европе хотя бы на родном "Паркхэде", который при Роджерсе перестал быть главным оружием "Селтика" в Европе. По правде говоря, у бывшего клуба Брендана нет никаких причин оплакивать его уход — особенно с шестью миллионами компенсации от "Лестера". Хуже для "Селтика" то, что Роджерс при переговорах с "лисами" сделал приоритетной трансферной целью клуба на лето Джеймса Форреста, а этот парень был одним из немногих, кто действительно прогрессировал при Роджерсе. Но в любом случае — на нем "Селтик" тоже сможет неплохо заработать.







Итак, "Лестер" заполучил менеджера, с футбольной философией, которая мало в чем отличается от догм предыдущего наставника "лис". Но — Роджерс, безусловно, гораздо лучший переговорщик и неплохой психолог, а также имеющий большой опыт работы с настоящими звездами в "Ливерпуле". При этом он не меньший догматик, чем Клод Пюэль, способный сломать об колено любую команду ради собственных идей и футбольных предпочтений. Если в "Ливерпуле" ему пришлось прекратить тактические эксперименты в знаменитом сезоне, когда Луис Суарес едва не сделал Брендана тренером чемпиона Англии, то в "Лестере" Роджерс будет обладать таким авторитетом, что под него придется подстраиваться и Джейми Варди. Подстраиваться или уходить, так как есть большие сомнения, что Роджерсу нужен стареющий и слишком авторитетный в команде игрок, отношения с которым не заладились у ряда предыдущих менеджеров "Лестера".



Роджерс умеет работать с молодежью, и такие игроки, как Джеймс Мэддисон, Демарай Грей, Бен Чилуэлл, Хамза Чоудури, Харви Барнс, могут прибавить при новом менеджере. Способен Роджерс разбудить и Келечи Ихеаначо, раскрыть талант которого не смог никто из его предшественников в "Лестере". Ветеранам же придется меняться или уходить — почему-то кажется, что Роджерсу руководство "лис" будет доверять куда больше, чем Пюэлю, и в любом конфликте игрок-тренер владельцы клуба на этот раз займут сторону тренера. Брендан ведь, в отличие от Клода, топ-менеджер. По крайней мере, он считает так сам и смог убедить в этом руководителей "Лестера".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru