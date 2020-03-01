Стерлинг: "Тогда в "Ливерпуле" давление было выше"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что испытывал гораздо более серьезное давление, сражаясь за победу в Премьер-Лиге с "Ливерпулем" в сезоне 2013/14, нежели сейчас с "горожанами".

В том сезоне Стерлинг совершил настоящий прорыв в своем развитии, превратившись в основного игрока первой команды "красных". Однако на финише кампании "Ливерпуль" не совладал с давлением и запнулся на пути к титулу.



Сравнивая тот период с нынешнем сезоном, в котором "Сити" ведет жесточайшую борьбу с "Ливерпулем" за чемпионство, Рахим может однозначно сказать, что сейчас чувствует себя гораздо комфортнее.



"Когда я был там, то ощущал гораздо более серьезное давление, нежели здесь. Я говорю про давление в дни матчей и со стороны фанатов. Думаю, фанаты слегка повлияли на нас. Мы контролировали ситуацию и имели явную возможность довести начатое до конца, но не сделали этого".



"Здесь же мы полностью сосредоточены на каждом матче и стремимся побеждать в каждом матче. Нынешний сезон складывается по совершенно другому сценарию относительно прошлого года, когда на данной стадии сезона мы чувствовали себя немного комфортнее".



"Временами "Ливерпуль" играет в действительно хороший футбол, но мы уверены в себе и обладаем верой. Этот год складывается совершенно иначе, и нам приходится догонять. В данный момент идет упорная борьба, но я абсолютно верю в эту команду", — сообщил Стерлинг Sky Sports.