"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и отложил экзекуцию Сарри

"Челси" отреагировал на поражение в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити", переиграв "Тоттенхэм" в рамках Премьер-Лиги — 2:0.

Кепа Аррисабалага все-таки был отправлен на лавку в дисциплинарных целях. Вместо него, Эмерсона Палмери, Росса Баркли и Виллиана вышли Вилли Кабальеро, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Гонсало Игуаин.



У "шпор" вернулись в команду Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Киран Триппьер и Эрик Ламела.



"Челси" достаточно бодро начал матч и уже на шестой минуте едва не открыл счет. Воспользовавшись удачным отскоком внутри штрафной, Гонсало Игуаин пробил в касание по летящему мячу и попал в штангу.



Хозяева смотрелись живее и настойчивее в начальной стадии матча, держа голкипера гостей Уго Льориса в напряжении, однако "Тоттенхэм" стал постепенно добавлять и к перерыву окончательно выравнял игру.



За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ, зато обменялись попаданиями в каркас ворот.



На 57-й минуте счет все-таки был открыт. Педро просочился по правому краю, вдоль лицевой, избавился от опеки Тоби Алдервейрелда и пробил с близкого расстояния между ног Льорису — 1:0.



Пропустив, "шпоры" заметно активизировались и подвергли "Челси" определенному давлению. Однако "синие" достаточно уверенно держались и не забывали об атаках.



На 83-й минуте все было кончено. Триппьер неосторожно сделал передачу назад, не заметив вышедшего из ворот Льориса. В результате случился курьезнейший автогол — 2:0.



"Тоттенхэм", как кажется, дрогнул после разочаровывающего поражения от "Бернли" и в этот вечер не был похож на себя. А "Челси" так не расклеился после собственного разочарования, отложив экзекуцию Маурицио Сарри.



"Челси — "Тоттенхэм". Отчет о матче