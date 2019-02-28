"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и отложил экзекуцию Сарри

Киран Триппьер "Челси" отреагировал на поражение в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити", переиграв "Тоттенхэм" в рамках Премьер-Лиги — 2:0.

Кепа Аррисабалага все-таки был отправлен на лавку в дисциплинарных целях. Вместо него, Эмерсона Палмери, Росса Баркли и Виллиана вышли Вилли Кабальеро, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Гонсало Игуаин.

У "шпор" вернулись в команду Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Киран Триппьер и Эрик Ламела.

"Челси" достаточно бодро начал матч и уже на шестой минуте едва не открыл счет. Воспользовавшись удачным отскоком внутри штрафной, Гонсало Игуаин пробил в касание по летящему мячу и попал в штангу.

Хозяева смотрелись живее и настойчивее в начальной стадии матча, держа голкипера гостей Уго Льориса в напряжении, однако "Тоттенхэм" стал постепенно добавлять и к перерыву окончательно выравнял игру.

За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ, зато обменялись попаданиями в каркас ворот.

На 57-й минуте счет все-таки был открыт. Педро просочился по правому краю, вдоль лицевой, избавился от опеки Тоби Алдервейрелда и пробил с близкого расстояния между ног Льорису — 1:0.

Пропустив, "шпоры" заметно активизировались и подвергли "Челси" определенному давлению. Однако "синие" достаточно уверенно держались и не забывали об атаках.

На 83-й минуте все было кончено. Триппьер неосторожно сделал передачу назад, не заметив вышедшего из ворот Льориса. В результате случился курьезнейший автогол — 2:0.

"Тоттенхэм", как кажется, дрогнул после разочаровывающего поражения от "Бернли" и в этот вечер не был похож на себя. А "Челси" так не расклеился после собственного разочарования, отложив экзекуцию Маурицио Сарри.

"Челси — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 01:00

Количество просмотров Просмотров: 1807

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 28.02.2019 01:40 # chebrec
    Фердинанд: Сарри не поставил Кепу в состав, чтобы показать, кто в «Челси» босс
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телеэксперт Рио Фердинанд прокомментировал решение главного тренера «Челси» Маурицио Сарри не включать в стартовый состав голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенэм Хотспур».

    «Сарри нужно было показать себя, задать тон, чего он не сделал во время матча с «Сити». Ему нужно было показать, что он контролирует ситуацию и остаётся тем, кто принимает решения. В раздевалке он показал, кто является боссом. Да, Кепа стоил кучу денег, но это не значит, что кто-то может нарушать дисциплину.

    Если Вилли Кабальеро сегодня хорошо сыграет, Сарри стоит продолжить ставить его в состав. Но, конечно, Кепа остаётся первым номером в долгосрочной перспективе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

    (ответить)

  2. chebrec 28.02.2019 01:38 # chebrec
    Эшли Коул: аплодирую Сарри, он поступил правильно, оставив Кепу в запасе
    Бывший защитник «Челси» Эшли Коул прокомментировал решение главного тренера «Челси» Маурицио Сарри не включать в стартовый состав голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенэм Хотспур».

    «Я считаю, что Сарри поступил правильно. Мы все до этого думали, что же сделает Сарри. Вот его ответ. Он дал чёткое послание игрокам и всем вокруг, показал, что он является главным в команде.

    Сегодня для «Челси» наступает решающий момент. Кабельеро будет тяжело, на него оказывается давление. Но Сарри делает ставку на долгосрочную перспективу, указывая, что для него важнее всего. Я аплодирую ему за это», — сказал Коул в эфире BT Sport.

    (ответить)

  3. gidro-met 28.02.2019 01:35 # gidro-met
    Челси против МС и шпор - 0 пропущенных после 10-0

    (ответить)

  4. brown-ale 28.02.2019 01:31 # brown-ale
    Тоттенхэм верен себе. Снова обосрался в самый ответственный момент.

    (ответить)

  5. gameboy 28.02.2019 01:30 # gameboy
    Очень Маринер понравилось как отсудил, дал борьбу и эмоции пацанам.

    Аспи и Педро молодцы, не шли на провокации, а вот Луиз бомбанул знатно, так еще вроде и сам был не прав.

    Но самое прикольное как Луиз в Кейна корпусом бился и сам отскакивал, очень забавно выглядело)))

    (ответить)

  6. role-playin 28.02.2019 01:27 # role-playin
    Неееет! Видимо придется еще как минимум несколько матчей терпеть сосарри. Ладно, главное, чтобы в конце сезона слили.

    (ответить)

  7. girasimus 28.02.2019 01:27 # girasimus
    Вот не пойму, вроде бы бабка и так с раздвинутой пилоткой приехала на Этихад, но это отребье с игры нихера не смогла. Теперь очевидно судья вместо бабки в Дубай полетит.

    (ответить)

  8. ba-29 28.02.2019 01:25 # ba-29
    Роуз и Кейн - те ещё чмошники. Как в чемпионский сезон Лестера, так и сейчас. Нахуя этот цирк? Одним словом неудачники.

    (ответить)

  9. gidro-met 28.02.2019 01:23 # gidro-met
    Подмечено: правый фланг Аспиликуеты какой-то слишком примитивеный в атаке. Просто тупо Аспи демонстрирует капитанскую надежость в читаемых пасах для галочки

    (ответить)

  10. h22o 28.02.2019 01:18 # h22o
    Челси 1 удар в створ 2:0

    все что нужно знать о тактике сссарри


    затащили бы игроки в 4ку...

    (ответить)

  11. gidro-met 28.02.2019 01:15 # gidro-met
    Челси наконец-то на классе по полочкам разложил. Петушня аут оф ТоП-4!

    (ответить)

  12. liverpo0ol 28.02.2019 01:14 # liverpo0ol
    Зашел на фапли и увидел разгромы пот увидел голубую помойку которая насосала пенальти

    (ответить)

  13. thegodfather 28.02.2019 01:13 # thegodfather
    На классе. Одои не играл, а это огорчает. Хоть Педро был сегодня на высоте.
    Жорж опять был ни о чем.

    Идём дальше

    (ответить)

  14. bezviz 28.02.2019 01:12 # bezviz
    и опять, проигрывая по всем параметрам, петушня начала себя вести как быдло, самый не профессиональный клуб из всей АПЛ, имхо!

    (ответить)

  15. kos9k 28.02.2019 01:12 # kos9k
    Саррибол в деле, ну а петушня снова допизделась))

    (ответить)

  16. mc-od 28.02.2019 01:09 # mc-od
    26.02.2019 20:52 # удалить
    mc-od

    Если даст сыграть Вильфреду нашему "Вилли" Кабальеро, то Шестерки выиграют у Шпор. Если нет - продуют, безвольного Дуремара уволят, уже по праву. Скриньте.))

    C'mon WILLY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69066/?c=1

    Все как я и предсказывал... Короче, учитесь пониманию сути игры..))

    (ответить)

  17. jappstamm 28.02.2019 01:09 # jappstamm
    Ждём обвал Тоттенхэм из 4-ки, Арсенал-МЮ поборится за 3 место

    (ответить)

  18. slash-lfc 28.02.2019 01:09 # slash-lfc
    Последние комментарии v-0987654321 в новостях
    Фаны членси и тот х ман ютд ман соски петухи от 28.02.2019 01:05

    Фаны Ливерпуля лучшие остальные отсосы отвечаю! Лично сам петухарил)))) от 28.02.2019 01:02

    Манки членси фаны котак сорасындарма? Шешелериннин амын сигейн от 21.02.2019 18:52

    Не навижу етих манков не навижу членси люблю узбечок делающих отличного минт ик ох как они ето делают от 20.02.2019 19:22

    Красавчик Мане ,Ливерпуль # 1 клуб остальные клубы параша болельщики этих клубов лично мою чупу сосали отвечаю! от 28.01.2019 15:45

    Слышишь Сарт ишак сикасамма:):):) от 26.01.2019 01:33

    Иди ан йух короли от 24.01.2019 12:03

    Мама твоя конченная!!! И твоя домовая книжка конченная от 30.11.2015 23:39

    Играет он,против Уругвая жк получил,не переживайте от 18.11.2015 03:40

    Мю членси арсеанал вы все ридарасы!!! от 09.11.2015 13:21


    Источник: http://fapl.ru/users/v-0987654321/

    (ответить)

  19. blackdreamer 28.02.2019 01:08 # blackdreamer
    помойка не может пенка выдуманная поможет\
    лысый ротатор наротировал очки себе как обычно

    (ответить)

  20. sausage 28.02.2019 01:08 # sausage
    Походу пенсы вышли на матч, как на последний бой, и обоссали всех знатоков, твердящих про слив тренера. Кстати, аналитики из жопы, как там с давлением на лидеров от Тоттенхэма?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: