"Сити" заключил контракт с Puma на 650 миллионов фунтов
"Манчестер Сити" объявил о заключении 10-летнего спонсорского контракта с Puma стоимостью 650 миллионов фунтов.
Впервые о том, что "горожане" ищут нового технического спонсора и контактируют с Puma, пресса сообщала еще в ноябре 2017.
В конце концов "Сити" удалось договориться о контракте, который станет вторым самым выгодным в Премьер-Лиге в своем роде — после сделки "Манчестер Юнайтед" с Adidas.
Стоит отметить, что со следующего сезона Puma будет изготавливать форму не только для самих "горожан", но и для четырех ее дочерних клубов: недавно принятого в City Football Group "Сычуань Цзюню", "Жироны", "Мельбурн Сити" и "Атлетико Торке".
Естественно подавляющая часть денег от нового спонсорского контракта достанется именно клубу с "Этихад", которому сейчас Nike платит только 20 млн. фунтов в год.
Впервые подопечные Хосепа Гвардиолы примерят форму от Puma во время предсезонного турне по Азии грядущим летом. "Горожан" сыграют товарищеские матчи в Японии и Китае.
"Это исторический день для нас. Подобного никто не делал до нас прежде. Это беспрецедентное сотрудничество. Нам требовался партнер, который сможет двигаться так же быстро, как и мы".
"Мы те, кто мы есть, и у нас есть продукт, который мы предлагаем. Когда у тебя только один партнер, это экономит время в переговорах и позволяет действовать глобально", — сообщил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.
28.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
Надоел однотипные найки, пума лучше однозначно
Камон Сити
Камон Пума
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Пума та еще рванина, но хоть деньги норм.
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650млн на 5 клубов на 10 лет, просто бизнес кар.
Сейчас такие времена настали, что это копейки от производителя одежды, но для мелкого временного клуба, вроде сити, это норм.
Вот ливерпуль грамотно выжидает и заключит более выгодное сотрудничество в скором времени и не на 10 лет, когда в 2030году эти (65/5)млн будут просто курам на смех, а на гораздо более преемлемый срок
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Им рибок в самый раз
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Лучше бы к Umbro вернулись.Самые классные джерси были от Umbro.
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даже у нас спорсор Адидас. Сити до сих пор ни во что не ставят
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кто носит фирму puma, того е6ут без шума
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не пума, а пута, вообще-то
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ну хоть не голышом будут играть, и на том спасибо\
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Рита обоссанные тряпки для нищих. для коррумпированной помойки норма
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пума. кек. кто ее еще носит то?
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650 разделить на 10
Это 65 млн в год, не забываем то что ещё там помимо СИТИ клубы
Крч в год 30-40 будут платить. Лохи ебаные.
Ещё и пума
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норм так контракт
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Слать нахуй этот найк с их дерьмовыми формами. Осталось Челси вернуться в лч и к адидасу
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Да за эти деньжища можно два лузерпуля купить!
Нагнули ФФП в очередной раз как детей.
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