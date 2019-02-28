"Сити" заключил контракт с Puma на 650 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" объявил о заключении 10-летнего спонсорского контракта с Puma стоимостью 650 миллионов фунтов.

Впервые о том, что "горожане" ищут нового технического спонсора и контактируют с Puma, пресса сообщала еще в ноябре 2017.



В конце концов "Сити" удалось договориться о контракте, который станет вторым самым выгодным в Премьер-Лиге в своем роде — после сделки "Манчестер Юнайтед" с Adidas.



Стоит отметить, что со следующего сезона Puma будет изготавливать форму не только для самих "горожан", но и для четырех ее дочерних клубов: недавно принятого в City Football Group "Сычуань Цзюню", "Жироны", "Мельбурн Сити" и "Атлетико Торке".



Естественно подавляющая часть денег от нового спонсорского контракта достанется именно клубу с "Этихад", которому сейчас Nike платит только 20 млн. фунтов в год.



Впервые подопечные Хосепа Гвардиолы примерят форму от Puma во время предсезонного турне по Азии грядущим летом. "Горожан" сыграют товарищеские матчи в Японии и Китае.



"Это исторический день для нас. Подобного никто не делал до нас прежде. Это беспрецедентное сотрудничество. Нам требовался партнер, который сможет двигаться так же быстро, как и мы".



"Мы те, кто мы есть, и у нас есть продукт, который мы предлагаем. Когда у тебя только один партнер, это экономит время в переговорах и позволяет действовать глобально", — сообщил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.