"Сити" заключил контракт с Puma на 650 миллионов фунтов

Puma и Манчестер Сити "Манчестер Сити" объявил о заключении 10-летнего спонсорского контракта с Puma стоимостью 650 миллионов фунтов.

Впервые о том, что "горожане" ищут нового технического спонсора и контактируют с Puma, пресса сообщала еще в ноябре 2017.

В конце концов "Сити" удалось договориться о контракте, который станет вторым самым выгодным в Премьер-Лиге в своем роде — после сделки "Манчестер Юнайтед" с Adidas.

Стоит отметить, что со следующего сезона Puma будет изготавливать форму не только для самих "горожан", но и для четырех ее дочерних клубов: недавно принятого в City Football Group "Сычуань Цзюню", "Жироны", "Мельбурн Сити" и "Атлетико Торке".

Естественно подавляющая часть денег от нового спонсорского контракта достанется именно клубу с "Этихад", которому сейчас Nike платит только 20 млн. фунтов в год.

Впервые подопечные Хосепа Гвардиолы примерят форму от Puma во время предсезонного турне по Азии грядущим летом. "Горожан" сыграют товарищеские матчи в Японии и Китае.

"Это исторический день для нас. Подобного никто не делал до нас прежде. Это беспрецедентное сотрудничество. Нам требовался партнер, который сможет двигаться так же быстро, как и мы".

"Мы те, кто мы есть, и у нас есть продукт, который мы предлагаем. Когда у тебя только один партнер, это экономит время в переговорах и позволяет действовать глобально", — сообщил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.


Метки Puma, Манчестер Сити, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 28.02.2019 13:33 # silva77
    Надоел однотипные найки, пума лучше однозначно
    Камон Сити
    Камон Пума

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  2. fc-oil 28.02.2019 13:28 # fc-oil
    Пума та еще рванина, но хоть деньги норм.

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  3. liverfun 28.02.2019 13:28 # liverfun
    650млн на 5 клубов на 10 лет, просто бизнес кар.
    Сейчас такие времена настали, что это копейки от производителя одежды, но для мелкого временного клуба, вроде сити, это норм.
    Вот ливерпуль грамотно выжидает и заключит более выгодное сотрудничество в скором времени и не на 10 лет, когда в 2030году эти (65/5)млн будут просто курам на смех, а на гораздо более преемлемый срок

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  4. xin 28.02.2019 13:25 # xin
    Им рибок в самый раз

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  5. madchester 28.02.2019 13:10 # madchester
    Лучше бы к Umbro вернулись.Самые классные джерси были от Umbro.

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  6. largo-winch 28.02.2019 12:51 # largo-winch
    даже у нас спорсор Адидас. Сити до сих пор ни во что не ставят

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  7. narcot 28.02.2019 12:31 # narcot
    кто носит фирму puma, того е6ут без шума

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  8. hammersmith 28.02.2019 12:22 # hammersmith
    не пума, а пута, вообще-то

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  9. pistolero-lfc 28.02.2019 12:20 # pistolero-lfc
    ну хоть не голышом будут играть, и на том спасибо\

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  10. spartan 28.02.2019 12:19 # spartan
    Рита обоссанные тряпки для нищих. для коррумпированной помойки норма

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  11. j-silver 28.02.2019 12:13 # j-silver
    пума. кек. кто ее еще носит то?

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  12. mikkiynwa 28.02.2019 12:11 # mikkiynwa
    650 разделить на 10
    Это 65 млн в год, не забываем то что ещё там помимо СИТИ клубы

    Крч в год 30-40 будут платить. Лохи ебаные.

    Ещё и пума

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  13. jabajaba 28.02.2019 12:11 # jabajaba
    норм так контракт

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  14. ganinilyha 28.02.2019 12:11 # ganinilyha
    Слать нахуй этот найк с их дерьмовыми формами. Осталось Челси вернуться в лч и к адидасу

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  15. jesus33 28.02.2019 12:01 # jesus33
    Да за эти деньжища можно два лузерпуля купить!
    Нагнули ФФП в очередной раз как детей.

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