Гвардиола: "Каждый может научиться у Зинченко"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал всех своих игроков брать пример с "невероятного" Александра Зинченко.

Перед стартом этого сезона "Вулверхэмптон" согласовал с "горожанами" приобретение Зинченко, однако сам Александр не захотел покидать "Этихад", несмотря на сомнительные перспективы в отношении игрового времени.



Риск, на который пошел 22-летний игрок сборной Украины, себя оправдал. Зинченко сыграл уже 16 матчей за "Сити" в этом сезоне, включая все 120 минут финала Кубка Лиги против "Челси". Отношение Александра к тренировкам и его готовность терпеливо ждать своего шанса впечатляет Гвардиолу.



"Он невероятен. Это единственное, что я могу сказать. Алекс в очередной раз показал мне то, что я знал и раньше. Показал, насколько важно быть хорошим парнем".



"Этот парень едва не покинул нас в начале сезона, и в шести, семи или восьми первых матчах он не сыграл ни минуты".



"В этот период я никогда не видел у него плохого выражения лица и не видел ни одной плохой тренировки. Следующий день после матча всегда бывает сложным для парней, которые не играли. Некоторые игроки показывают мне, насколько они расстроены. Затем, с приближением следующего матча, они снова становятся милыми с тренером и партнерами по команде".



"Этот же парень совершенно другой. И это причина, почему он всегда играет хорошо. Он снова и снова показывает мне хорошее настроение, хорошее поведение, хороший настрой, улыбку и бдительность. Когда это есть, ты всегда будешь играть хорошо".



"Поэтому я так доволен им. Он заслуживает все мое уважение, и я думаю, его ждет успешная карьера. Не знаю, здесь или где-нибудь еще — надеюсь, что все-таки здесь — но со своим поведением он будет счастлив делать свою работу".



"Я лишь могу сказать спасибо ему. Спасибо не только за то, как он играет, а также за то, как он ведет себя. Каждый может научиться у Алекса. Каждый", — цитирует Гвардиолу Goal.