Гвардиола: "Зинченко был лучшим на поле"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал защитника Александра Зинченко лучшим игроком победного матча против "Саугемптона".

Именно Зинченко грубейшим образом потерял мяч на своей половине поля на 36-й минуте, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг сделал счет 1:1. Тем не менее, 22-летний украинец не стал горевать по поводу своей ошибки и вскоре отметился результативной передачей на Серхио Агуэро, который упрочил победу "Сити" — 3:1. Реакция Александра произвела большое впечатление на Гвардиолу.



"Случившееся с Зинченко, его реакция — это урок, который преподнес нам молодой игрок. После случившегося он не стал прятаться или говорить: "Я не хочу касаться мяча". Он был лучшим игроком на поле", — сообщил Гвардиола Sky Sports.



Благодаря этой победе "горожане" вернулись на второе место в Премьер-Лиге. По словам каталонского тренера, проблема его команда в том, что у нее невероятно сильный конкурент.



"Наша проблема в том, что есть команда, которая просто великолепна. Это, возможно, лучшая команда в Европе или в мире прямо сейчас, она в своей лучшей форме", — сообщил Гвардиола BBC.