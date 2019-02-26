Игроки "Челси" уверены, что Сарри будет уволен, в случае поражения от "Тоттенхэма"

Маурицио Сарри Отдельные игроки "Челси" уверены, что клуб уволит главного тренера Маурицио Сарри в случае поражения от "Тоттенхэма" в среду вечером.

Напомним, Сарри оказался на грани увольнения после вылета из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. Победа над "Мальме" в Лиге Европы дала возможность Маурицио перевести дух, но затем случилось поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

Чего боссы "Челси" совершенно точно не смогут простить итальянскому тренеру, так это отдаления от топ-4 Премьер-Лиги. Теперь завоевание путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон становится абсолютным приоритетом для "синих".

В этом плане дерби со "шпорами" на "Стэмфорд Бридж" имеет огромное значение для Сарри, чья команда в данный момент только шестая в таблице.

Как сообщает Evening Standard, сомнения насчет методов Сарри есть не только в руководстве, которое уже составляет перечень доступных тренеров, но и в раздевалке, несмотря на публичные заявления отдельных игроков о поддержке Маурицио.

Игроки, которые не чувствуют себя счастливыми, уверены, что руководство "Челси" не простит Сарри проигрыш "Тоттенхэму". Внутри клуба уже ходят разговоры, что на место Маурицио будет приглашен Стив Холланд из сборной Англии.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1430

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 26.02.2019 16:46 # yela
    Вилами по воде ваши новости. Что-нибудь толковое лучше бы выкладывали.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 26.02.2019 16:29 # mancunia-planet
    Скоро и глоров ведра не останется, благодаря бану на переходы игроков) за кого теперь топить? За Сити?

    (ответить)

  3. hammersmith 26.02.2019 16:27 # hammersmith
    команда в данный момент только шестая в таблице.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69062/

    Эхехехе шестая нольси

    (ответить)

  4. liverfun 26.02.2019 16:20 # liverfun
    с такой политикой ни один даже просто хороший тренер не пойдет к ним, не говоря уже о топах

    (ответить)

  5. nemo121 26.02.2019 16:17 # nemo121
    Зае***и новости про уволнение Сарри. Я уже сочуствовать ему начинаю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: