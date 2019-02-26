Игроки "Челси" уверены, что Сарри будет уволен, в случае поражения от "Тоттенхэма"

Отдельные игроки "Челси" уверены, что клуб уволит главного тренера Маурицио Сарри в случае поражения от "Тоттенхэма" в среду вечером.

Напомним, Сарри оказался на грани увольнения после вылета из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. Победа над "Мальме" в Лиге Европы дала возможность Маурицио перевести дух, но затем случилось поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.



Чего боссы "Челси" совершенно точно не смогут простить итальянскому тренеру, так это отдаления от топ-4 Премьер-Лиги. Теперь завоевание путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон становится абсолютным приоритетом для "синих".



В этом плане дерби со "шпорами" на "Стэмфорд Бридж" имеет огромное значение для Сарри, чья команда в данный момент только шестая в таблице.



Как сообщает Evening Standard, сомнения насчет методов Сарри есть не только в руководстве, которое уже составляет перечень доступных тренеров, но и в раздевалке, несмотря на публичные заявления отдельных игроков о поддержке Маурицио.



Игроки, которые не чувствуют себя счастливыми, уверены, что руководство "Челси" не простит Сарри проигрыш "Тоттенхэму". Внутри клуба уже ходят разговоры, что на место Маурицио будет приглашен Стив Холланд из сборной Англии.