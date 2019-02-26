Роджерс возглавит "Лестер" в ближайшие 24 часа

Брендан Роджерс Рулевой "Селтика" Брендан Роджерс оставит свою работу в Глазго и займет пост главного тренера "Лестера" в ближайшие 24 часа.

Напомним, Роджерс с самого начала был фаворитом на место уволенного в воскресенье Клода Пюэля, даже несмотря на свою первоначально холодную реакцию на появившиеся слухи.

Вместе с тем уход Брендана из "Селтика" был ожидаемым. Предполагалось, что экс-наставник "Ливерпуля" и "Суонси" покинет шотландскую Премьер-Лигу грядущим летом ради нового испытания.

Однако "лисам" удалось ускорить уход Роджерса. В своем официальном заявлении "Селтик" сообщает, что разрешил 46-летнему североирландцу вступить в переговоры с "Лестером".

Daily Mail ожидает, что Брендан заключит контракт с "Лестером" в ближайшие 24 часа — возможно, даже до матча с "Брайтоном" сегодня вечером.


Метки Лестер, Роджерс, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1414

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jose-enrique 26.02.2019 15:01 # jose-enrique
    Не стоит оно того...

    (ответить)

  2. lfcynwa 26.02.2019 14:29 # lfcynwa
    жаль что до игры на энфилде не пришел, было б изи 3 очка

    (ответить)

  3. chr1s8rown 26.02.2019 14:27 # chr1s8rown
    Заебался под тени Стиви Джеррарда .

    (ответить)

  4. spartan 26.02.2019 14:20 # spartan
    Топорик. Обоссыт в личке Мочсити и подарит Ливерпулю чемпик

    (ответить)

  5. liverfun 26.02.2019 14:12 # liverfun
    Шанс для стива джи полнять рейнджерс еще выше

    (ответить)

  6. sausage 26.02.2019 14:11 # sausage
    Круто чё. Возможность доказать свою состоятельность, как тренера. Только вот Лестеру надо запастись терпением, а его у них, судя по сменам тренеров, не хватает.

    (ответить)

  7. skipjack 26.02.2019 14:10 # skipjack
    Он же чуть ранее .
    "За последние несколько лет "Лестер" пережил невероятное приключение, а также большую беду ранее в этом сезоне. Это великолепный клуб, но в данный момент моя концентрация исключительно на "Селтике", и я предвкушаю вторую половину этого сезона", — цитирует экс-рулевого "Ливерпуля" Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68181/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: