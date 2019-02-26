Роджерс возглавит "Лестер" в ближайшие 24 часа

Рулевой "Селтика" Брендан Роджерс оставит свою работу в Глазго и займет пост главного тренера "Лестера" в ближайшие 24 часа.

Напомним, Роджерс с самого начала был фаворитом на место уволенного в воскресенье Клода Пюэля, даже несмотря на свою первоначально холодную реакцию на появившиеся слухи.



Вместе с тем уход Брендана из "Селтика" был ожидаемым. Предполагалось, что экс-наставник "Ливерпуля" и "Суонси" покинет шотландскую Премьер-Лигу грядущим летом ради нового испытания.



Однако "лисам" удалось ускорить уход Роджерса. В своем официальном заявлении "Селтик" сообщает, что разрешил 46-летнему североирландцу вступить в переговоры с "Лестером".



Daily Mail ожидает, что Брендан заключит контракт с "Лестером" в ближайшие 24 часа — возможно, даже до матча с "Брайтоном" сегодня вечером.