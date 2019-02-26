Роджерс возглавит "Лестер" в ближайшие 24 часа
Рулевой "Селтика" Брендан Роджерс оставит свою работу в Глазго и займет пост главного тренера "Лестера" в ближайшие 24 часа.
Напомним, Роджерс с самого начала был фаворитом на место уволенного в воскресенье Клода Пюэля, даже несмотря на свою первоначально холодную реакцию на появившиеся слухи.
Вместе с тем уход Брендана из "Селтика" был ожидаемым. Предполагалось, что экс-наставник "Ливерпуля" и "Суонси" покинет шотландскую Премьер-Лигу грядущим летом ради нового испытания.
Однако "лисам" удалось ускорить уход Роджерса. В своем официальном заявлении "Селтик" сообщает, что разрешил 46-летнему североирландцу вступить в переговоры с "Лестером".
Daily Mail ожидает, что Брендан заключит контракт с "Лестером" в ближайшие 24 часа — возможно, даже до матча с "Брайтоном" сегодня вечером.
26.02.2019 14:00
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Не стоит оно того...
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жаль что до игры на энфилде не пришел, было б изи 3 очка
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Заебался под тени Стиви Джеррарда .
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Топорик. Обоссыт в личке Мочсити и подарит Ливерпулю чемпик
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Шанс для стива джи полнять рейнджерс еще выше
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Круто чё. Возможность доказать свою состоятельность, как тренера. Только вот Лестеру надо запастись терпением, а его у них, судя по сменам тренеров, не хватает.
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Он же чуть ранее .
"За последние несколько лет "Лестер" пережил невероятное приключение, а также большую беду ранее в этом сезоне. Это великолепный клуб, но в данный момент моя концентрация исключительно на "Селтике", и я предвкушаю вторую половину этого сезона", — цитирует экс-рулевого "Ливерпуля" Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/68181/
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