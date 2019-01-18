Брендан Роджерс не думает о "Лестере"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс успокоил слухи, сватающие его на место Клода Пюэля в "Лестере".

Вот уже несколько недель французский наставник "лис" находится под угрозой увольнения, а Роджерс на этой неделе был назван букмекерами его наиболее вероятным сменщиком. Однако сам Брендан совершенно об этом не думает.



"Кто-то рассказал мне об этой истории вчера. В это время года тренеров и игроков всегда куда-то сватают, но я сосредоточен лишь на "Селтике".



"За последние несколько лет "Лестер" пережил невероятное приключение, а также большую беду ранее в этом сезоне. Это великолепный клуб, но в данный момент моя концентрация исключительно на "Селтике", и я предвкушаю вторую половину этого сезона", — цитирует экс-рулевого "Ливерпуля" Sky Sports.