Брендан Роджерс не думает о "Лестере"

Брендан Роджерс Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс успокоил слухи, сватающие его на место Клода Пюэля в "Лестере".

Вот уже несколько недель французский наставник "лис" находится под угрозой увольнения, а Роджерс на этой неделе был назван букмекерами его наиболее вероятным сменщиком. Однако сам Брендан совершенно об этом не думает.

"Кто-то рассказал мне об этой истории вчера. В это время года тренеров и игроков всегда куда-то сватают, но я сосредоточен лишь на "Селтике".

"За последние несколько лет "Лестер" пережил невероятное приключение, а также большую беду ранее в этом сезоне. Это великолепный клуб, но в данный момент моя концентрация исключительно на "Селтике", и я предвкушаю вторую половину этого сезона", — цитирует экс-рулевого "Ливерпуля" Sky Sports.


Метки Лестер, Роджерс, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2019 08:10

Количество просмотров Просмотров: 84

Загрузка...

Поиск: