Робертсон: "Большие команды уважают "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что большие клубы в Англии и Европе зауважали "красных".

Сыграв 0:0 с "Баварией" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник, в воскресенье команда Юргена Клоппа с таким же счетом завершила свой матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



В обоих этих матчах соперники "Ливерпуля" были очень осторожны, зачастую предпочитая игру на контратаках, и Робертсон воспринимает это как комплимент.



"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" — это команды, где полно звезд мирового уровня, и они изменили свою обычную игру, чтобы попытаться остановить нас".



"Мы должны воспринимать это как знак уважения с их стороны. Не нужно стесняться — нужно взять инициативу в свои руки и показать, почему мы заслуживаем уважения. Большие команды демонстрируют уважение к нам, и, возможно, нам стоит начать уважать самих себя", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".