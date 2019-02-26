Робертсон: "Большие команды уважают "Ливерпуль"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что большие клубы в Англии и Европе зауважали "красных".

Сыграв 0:0 с "Баварией" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник, в воскресенье команда Юргена Клоппа с таким же счетом завершила свой матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

В обоих этих матчах соперники "Ливерпуля" были очень осторожны, зачастую предпочитая игру на контратаках, и Робертсон воспринимает это как комплимент.

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" — это команды, где полно звезд мирового уровня, и они изменили свою обычную игру, чтобы попытаться остановить нас".

"Мы должны воспринимать это как знак уважения с их стороны. Не нужно стесняться — нужно взять инициативу в свои руки и показать, почему мы заслуживаем уважения. Большие команды демонстрируют уважение к нам, и, возможно, нам стоит начать уважать самих себя", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 11:00

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  1. manutd-20champ 26.02.2019 11:41 # manutd-20champ
    молодой ишшо, много не понимает.
    начать уважать самих себя... что это?
    тупой бегунок.

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  2. chebrec 26.02.2019 11:23 # chebrec
    Нольнольпуль

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  3. mr-tsoy 26.02.2019 11:20 # mr-tsoy
    А до этого ты себя не уважал и считал ничтожеством????

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