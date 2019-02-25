Люк Шоу хочет выйти на новый уровень

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что все еще надеется вывести свою игру на новый уровень, несмотря на значительный прогресс, продемонстрированный в этом сезоне.

В этом сезоне 23-летний Шоу закрепился в стартовом составе "красных дьяволов", по ходу заключив новый долгосрочный контракт.



Шоу был признан лучшим игроком воскресного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (0:0), вчистую обезоружив Мохамеда Салах, однако Люк не собирается на этом останавливаться.



"Да, определенно, это был один из моих лучших матчей за "Юнайтед". Именно в таких матчах ты и хочешь проявлять себя".



"Ты хочешь играть против лучших, хочешь устраивать себе проверку против лучших, и я надеюсь продолжать делать это в своей карьере".



"Я все еще довольно молод и могу прибавить. Это я и хочу делать — продолжать прогрессировать. Посмотрим, к чему это приведет".



"Думаю, я все еще могу выйти на новый уровень. Я не считаю, что уже достиг своего пика. Я знаю, на что способен, когда играю в свою лучшую игру", — цитирует Шоу Sky Sports.