Люк Шоу хочет выйти на новый уровень

Люк Шоу и Мохамед Салах Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что все еще надеется вывести свою игру на новый уровень, несмотря на значительный прогресс, продемонстрированный в этом сезоне.

В этом сезоне 23-летний Шоу закрепился в стартовом составе "красных дьяволов", по ходу заключив новый долгосрочный контракт.

Шоу был признан лучшим игроком воскресного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (0:0), вчистую обезоружив Мохамеда Салах, однако Люк не собирается на этом останавливаться.

"Да, определенно, это был один из моих лучших матчей за "Юнайтед". Именно в таких матчах ты и хочешь проявлять себя".

"Ты хочешь играть против лучших, хочешь устраивать себе проверку против лучших, и я надеюсь продолжать делать это в своей карьере".

"Я все еще довольно молод и могу прибавить. Это я и хочу делать — продолжать прогрессировать. Посмотрим, к чему это приведет".

"Думаю, я все еще могу выйти на новый уровень. Я не считаю, что уже достиг своего пика. Я знаю, на что способен, когда играю в свою лучшую игру", — цитирует Шоу Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 25.02.2019 19:08 # martingor
    Это не Шоу хорошо сыграл,а Салах еле ноги передвигал

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  2. redevilsfun 25.02.2019 19:06 # redevilsfun
    Очень хорошо прибавил в этом сезоне! Заслуга Моура...

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  3. raimbek1 25.02.2019 19:02 # raimbek1
    Самый топовый лз в чемпионате Англии

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