Люк Шоу хочет выйти на новый уровень
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что все еще надеется вывести свою игру на новый уровень, несмотря на значительный прогресс, продемонстрированный в этом сезоне.
В этом сезоне 23-летний Шоу закрепился в стартовом составе "красных дьяволов", по ходу заключив новый долгосрочный контракт.
Шоу был признан лучшим игроком воскресного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (0:0), вчистую обезоружив Мохамеда Салах, однако Люк не собирается на этом останавливаться.
"Да, определенно, это был один из моих лучших матчей за "Юнайтед". Именно в таких матчах ты и хочешь проявлять себя".
"Ты хочешь играть против лучших, хочешь устраивать себе проверку против лучших, и я надеюсь продолжать делать это в своей карьере".
"Я все еще довольно молод и могу прибавить. Это я и хочу делать — продолжать прогрессировать. Посмотрим, к чему это приведет".
"Думаю, я все еще могу выйти на новый уровень. Я не считаю, что уже достиг своего пика. Я знаю, на что способен, когда играю в свою лучшую игру", — цитирует Шоу Sky Sports.
25.02.2019 19:00
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Последние комментарии:
Это не Шоу хорошо сыграл,а Салах еле ноги передвигал
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Очень хорошо прибавил в этом сезоне! Заслуга Моура...
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Самый топовый лз в чемпионате Англии
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