Клопп: "Всегда восхищался Фергюсоном"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон всегда был для него источником вдохновения.
При Фергюсоне "Юнайтед" смог опередить "Ливерпуль" по количеству чемпионских титулов, и сэр Алекс всегда называл это одним из главных достижений своей тренерской карьеры.
В преддверии воскресного выезда на "Олд Траффорд" Клопп выразил восхищение Фергюсоном, а также предположил, что неприязнь сэра Алекса к "Ливерпулю", возможно, уже не так сильна.
"Он является одной из наиболее значимых, если не самой значимой, фигур в мировом футболе. Можно так утверждать, глядя на его достижения. Глядя на то, откуда он пришел и что сделал вместе со своим клубом. Это просто невероятно".
"Как молодой тренер — а пару лет назад я был еще молодым — для меня непозволительно сравнивать себя и свои достижения с ним и его достижениями. Тогда был совершенно другой мир и другая работа".
"Я всегда им восхищался, и это правда. Делать это на расстоянии легко. Если бы я провел в "Ливерпуле" 20 лет и все это время сражался бы с "Юнайтед", я не уверен, что мое отношение к нему было бы таким же".
"Возможно, тогда было бы иначе, потому что он бы настоящим бойцом и говорил кое-какие вещи насчет "Ливерпуля".
"Уверен, когда он был у руля "Юнайтед", он не хотел, чтобы "Ливерпуль" добивался успеха. Может быть, он не хочет этого до сих пор, но уже не так сильно, потому что, как я слышал, пару раз он одобрительно высказывался насчет нашей игры", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
23.02.2019 13:00
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САФ лучший за все время. Конечно успехами отметились и Клопп и Венгер и Гвардиола и Моур. Остальные какие-то середнячки, хотя Моур последнее время че-то совсем слился.
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столько лет совмещать алкоголь и работу в большом клубе, в этом дед преуспел канеш.
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"Как молодой тренер — а пару лет назад я был еще молодым — для меня непозволительно сравнивать себя и свои достижения с ним и его достижениями
Источник: http://fapl.ru/posts/68994/
А что, у Клоппа разве есть какие-то достижения?
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Красава Хлопец, настоящий мужик! Но тренькает каких то лузеров, которых САФ лично сбросил с насеста. С их гребанного насеста. Так и запишите!
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