"Манчестер Сити" дал взятку агенту Санчо

"Манчестер Сити" был обвинен в том, что дал взятку в размере 200 тысяч фунтов агенту Джейдона Санчо, когда вингер переходил к "горожанам" из "Уотфорда" в 2015 году.

В свое время Санчо присоединился к "Сити" из "Уотфорда" 14-летним юношей по сделке официальной стоимостью 150 тыс. фунтов, прежде чем в августе 2017 был продан в дортмундскую "Боруссию" за 7 млн. фунтов.



Накануне немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал про Санчо, основанный на информации Football Leaks. В статье говорится, что переход Санчо в "Сити" четыре года назад стал возможен благодаря подкупу агента.



Утверждается, что после трансфера Санчо агент Эмека Обаси получил работу в "Сити" как скаут талантов в Центральной и Южной Америке. На самом деле этот контракт в 200 тыс. фунтов был простой взяткой.



Отметим, что правила Премьер-Лиги и ФИФА запрещают агентам представлять интересы игроков, пока тем не исполнится 16 лет, а также получать комиссионные за переходы юниоров.



"Сити" немедленно отреагировал на эту публикацию, назвав ее попыткой очернить репутацию клуба. "Горожане" отказались по существу комментировать новость, которая основана на взломанной переписке своих сотрудников.