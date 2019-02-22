Лапорт связал свое будущее с "Сити" до 2025 года

Ведущий защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.



Лапорт присоединился к "горожанам" лишь в январе прошлого года из "Атлетика", но за это время добился значительного прогресса, в этом сезоне превратившись в лучшего защитника команды Хосепа Гвардиола.



К настоящему моменту, 24-летний француз сыграл уже 36 матчей за "Сити" в этом сезоне, включая все в Премьер-Лиге. Среди полевых игроков "горожан" никто не провел минут больше, чем Эмерик.



"Я не могу быть счастливее, связав свое будущее с "Манчестер Сити" на долгосрочный период. Я чувствую себя как дома со дня своего перехода благодаря Пепу и всем игрокам".



"Клбу обеспечивает мне все необходимое, чтобы я совершенствовал свою игру. Я уже добился значительных успехов и хочу продолжать становиться лучше и лучше".



"Естественно, я хочу выигрывать трофеи, и я чувствую, что "Сити" — лучшее место для реализации всех моих амбиций", — сообщил Лапорт.