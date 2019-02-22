Лапорт связал свое будущее с "Сити" до 2025 года

Эмерик Лапорт Ведущий защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

Лапорт присоединился к "горожанам" лишь в январе прошлого года из "Атлетика", но за это время добился значительного прогресса, в этом сезоне превратившись в лучшего защитника команды Хосепа Гвардиола.

К настоящему моменту, 24-летний француз сыграл уже 36 матчей за "Сити" в этом сезоне, включая все в Премьер-Лиге. Среди полевых игроков "горожан" никто не провел минут больше, чем Эмерик.

"Я не могу быть счастливее, связав свое будущее с "Манчестер Сити" на долгосрочный период. Я чувствую себя как дома со дня своего перехода благодаря Пепу и всем игрокам".

"Клбу обеспечивает мне все необходимое, чтобы я совершенствовал свою игру. Я уже добился значительных успехов и хочу продолжать становиться лучше и лучше".

"Естественно, я хочу выигрывать трофеи, и я чувствую, что "Сити" — лучшее место для реализации всех моих амбиций", — сообщил Лапорт.


Метки контракты, Лапорт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 21:20

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Последние комментарии:




  1. sir-alex-67 22.02.2019 21:34 # sir-alex-67
    лигенда со-сити диспетчер со-сити ...

    кееек

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  2. jack-willsher 22.02.2019 21:34 # jack-willsher
    жуткий топарь. давно превзошел сридича

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  3. chebrec 22.02.2019 21:30 # chebrec
    Легенда будущая

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