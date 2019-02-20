"Сити" вступил в переговоры с Лапортом о новом контракте
"Манчестер Сити" начал переговоры с центральным защитником Эмериком Лапортом о новом контракте на улучшенных условиях.
В прошлом месяце Лапорт отметил один год с момента своего перехода к "горожанам" из "Атлетика" за 57 миллионов фунтов. За это время Эмерик превратился в ключевого игрока команды Хосепа Гвардиолы.
В нынешнем сезоне 24-летний француз провел уже 35 матчей с учетом всех соревнований, являясь первым выбором Гвардиолы на своей позиции. По информации Sky Sports, на "Этихад" считают, что своей игрой Лапорт заслужил награду.
Сообщается, что клуб уже начал переговоры с Эмериком, лидером "Сити" по количеству сыгранных минут в этом сезоне среди полевых игроков, о новом соглашении, хотя его действующее истекает только в 2023 году.
20.02.2019 06:00
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