Гвардиола советует "Челси" запастись терпением к Сарри

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его успех является примером, почему "Челси" должен проявить терпение к Маурицио Сарри.

В своем первом сезоне у руля "Сити" Гвардиола остался без трофеев и был жестко критикуем, что не помешало ему выиграть Кубок Лиги и Премьер-Лигу спустя год, попутно обновив множество рекордов.



Согласно слухам, теперь Гвардиола может лишить Сарри работы, если обыграет его в воскресном финале Кубка Лиги. Хосеп сочувствует своему коллеге и даже не хочет снова громить того, как ранее в этом месяце в рамках Премьер-Лиги.



"В мой первый год здесь клуб никогда не сомневался во мне. В прессе никогда не появлялось историй, что меня могут уволить, если я проиграю какой-нибудь матч".



"Я был удивлен, когда люди начали сплетничать насчет увольнения Конте уже после того, как он проиграл один-два матча в начале сезона, хотя в предыдущем завоевал титул".



"Я тогда сказал: "Вау, но ведь два-три месяца назад он выиграли титул". У нас в клубе совершенно другая ситуация".



"В тот момент, после 6:0, я был так рад, что победил их. Но теперь я бы предпочел победить их не со счетом 6:0".



"Мне вообще не нравится так скоро повторно встречаться с командой, которую ты так крупно обыграл. Они невероятные профессионалы, и гордость — не пустой звук для них. Они будут стараться сильнее, чем прежде", — цитирует Гвардиолу The Independent.