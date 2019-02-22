Гвардиола советует "Челси" запастись терпением к Сарри

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его успех является примером, почему "Челси" должен проявить терпение к Маурицио Сарри.

В своем первом сезоне у руля "Сити" Гвардиола остался без трофеев и был жестко критикуем, что не помешало ему выиграть Кубок Лиги и Премьер-Лигу спустя год, попутно обновив множество рекордов.

Согласно слухам, теперь Гвардиола может лишить Сарри работы, если обыграет его в воскресном финале Кубка Лиги. Хосеп сочувствует своему коллеге и даже не хочет снова громить того, как ранее в этом месяце в рамках Премьер-Лиги.

"В мой первый год здесь клуб никогда не сомневался во мне. В прессе никогда не появлялось историй, что меня могут уволить, если я проиграю какой-нибудь матч".

"Я был удивлен, когда люди начали сплетничать насчет увольнения Конте уже после того, как он проиграл один-два матча в начале сезона, хотя в предыдущем завоевал титул".

"Я тогда сказал: "Вау, но ведь два-три месяца назад он выиграли титул". У нас в клубе совершенно другая ситуация".

"В тот момент, после 6:0, я был так рад, что победил их. Но теперь я бы предпочел победить их не со счетом 6:0".

"Мне вообще не нравится так скоро повторно встречаться с командой, которую ты так крупно обыграл. Они невероятные профессионалы, и гордость — не пустой звук для них. Они будут стараться сильнее, чем прежде", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 18:05

Количество просмотров Просмотров: 325

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  1. griezmann 22.02.2019 18:18 # griezmann
    КОРОЛЬ !!!

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  2. mcfc-fantactic 22.02.2019 18:16 # mcfc-fantactic
    Пис,тец, прям как мать Тереза))) Конечно не надо было их так 6:0, надо было взъеб,ать их 7:0 ( жаль Агуэро по пустым воротам не попал ). Конченый клуп пида,расов с новым погонялом шестьнольси.

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  3. lampard78 22.02.2019 18:12 # lampard78
    На хер иди со своими майнд геймсами, физрук залупоголовый!

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