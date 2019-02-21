Гвардиола: "Сити" не готов к победе в Лиге Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда пока не готова сражаться за победу в Лиге Чемпионов.
Полностью доминируя над "Шальке-04" в начале матча и забив быстрый гол, "горожане" позволили своему сопернику не только отыграться, но и выйти вперед.
От "Сити" потребовались неимоверные усилия, чтобы выиграть первый матч 1/8 финала, хотя поначалу казалось, что эта встреча будет для них одной из самых легких в сезоне.
Во многом "Сити" сам виноват в возникших у себя проблемах, и это говорит Гвардиоле лишь об одном.
"Мы не готовы сражаться за победу в Лиге Чемпионов. Мы позволили случиться первому пенальти, второму пенальти и красой карточке. Они не нанесли ни одного удара в створ и забили дважды. Забей они третий или четвертый, мы, возможно, уже вылетели бы".
"Мы играли невероятно хорошо. Я доволен, но этого недостаточно. Мы подарили им эти голы. Каждая следующая стадия турнира еще сложнее, и случись такое там, я не знаю, что было бы", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
21.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
Адекватно, будь соперник выше классом, сити бы уже плакал над очередным вылетом из лч, жаль, что шальке подарили им 1 и 3 голы
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Все верно, в первую очередь надо улучшать выездные матчи в ЛЧ, дома вроде хорошо играют, но на выездах не хватает еще уверенности и стабильности(((
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Раньери включил
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