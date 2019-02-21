Гвардиола: "Сити" не готов к победе в Лиге Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда пока не готова сражаться за победу в Лиге Чемпионов.

Полностью доминируя над "Шальке-04" в начале матча и забив быстрый гол, "горожане" позволили своему сопернику не только отыграться, но и выйти вперед.

От "Сити" потребовались неимоверные усилия, чтобы выиграть первый матч 1/8 финала, хотя поначалу казалось, что эта встреча будет для них одной из самых легких в сезоне.

Во многом "Сити" сам виноват в возникших у себя проблемах, и это говорит Гвардиоле лишь об одном.

"Мы не готовы сражаться за победу в Лиге Чемпионов. Мы позволили случиться первому пенальти, второму пенальти и красой карточке. Они не нанесли ни одного удара в створ и забили дважды. Забей они третий или четвертый, мы, возможно, уже вылетели бы".

"Мы играли невероятно хорошо. Я доволен, но этого недостаточно. Мы подарили им эти голы. Каждая следующая стадия турнира еще сложнее, и случись такое там, я не знаю, что было бы", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 09:00

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  1. liverfun 21.02.2019 09:37 # liverfun
    Адекватно, будь соперник выше классом, сити бы уже плакал над очередным вылетом из лч, жаль, что шальке подарили им 1 и 3 голы

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  2. arhangel777 21.02.2019 09:14 # arhangel777
    Все верно, в первую очередь надо улучшать выездные матчи в ЛЧ, дома вроде хорошо играют, но на выездах не хватает еще уверенности и стабильности(((

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  3. glorfindel 21.02.2019 09:02 # glorfindel
    Раньери включил

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