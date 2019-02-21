Гвардиола: "Сити" не готов к победе в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда пока не готова сражаться за победу в Лиге Чемпионов.

Полностью доминируя над "Шальке-04" в начале матча и забив быстрый гол, "горожане" позволили своему сопернику не только отыграться, но и выйти вперед.



От "Сити" потребовались неимоверные усилия, чтобы выиграть первый матч 1/8 финала, хотя поначалу казалось, что эта встреча будет для них одной из самых легких в сезоне.



Во многом "Сити" сам виноват в возникших у себя проблемах, и это говорит Гвардиоле лишь об одном.



"Мы не готовы сражаться за победу в Лиге Чемпионов. Мы позволили случиться первому пенальти, второму пенальти и красой карточке. Они не нанесли ни одного удара в створ и забили дважды. Забей они третий или четвертый, мы, возможно, уже вылетели бы".



"Мы играли невероятно хорошо. Я доволен, но этого недостаточно. Мы подарили им эти голы. Каждая следующая стадия турнира еще сложнее, и случись такое там, я не знаю, что было бы", — цитирует Гвардиолу The Guardian.