Сульшер пригласил Фергюсона дать установку игрокам на матч с "Ливерпулем"

Оле Гуннар Сульшер и сэр Алекс Фергюсон Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пригласил великого сэра Алекса Фергюсона дать установку команде на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Под руководством Сульшера "Юнайтед" выиграл 12 из 14 матчей, взлетев на четвертое место в Премьер-Лиге. Если "красные дьяволы" добьются победы и в воскресенье, то "Ливерпуль" лишится инициативы в чемпионской гонке.

По словам Сульшера, в преддверии этого большого матча он не собирается вести "игры разума", как это в свое время делал Фергюсон, но если сэр Алекс хочет, он все еще может зарядить "Юнайтед" на достижение результата.

"Нет, никаких игр разума не будет. Я не думаю, что Юрген Клопп прочитает, что скажу я, и я сам не собираюсь читать, что скажет он. Думаю, это не наше дело".

"Но если босс (Фергюсон) этого хочет, мы будем рады, чтобы он провел предматчевый разговор с игроками. Мы знаем, насколько ему было важно опередить "Ливерпуль" по количеству выигранных титулов. Наши игроки знают, что этот матч значит для каждого в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1684

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  1. januzaj00 22.02.2019 18:12 # januzaj00
    Нормуль портовня горит

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  2. mancunia-planet 22.02.2019 18:04 # mancunia-planet
    Норм собрал аутистоф

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  3. gerrard08 22.02.2019 18:02 # gerrard08
    В судейскую бригаду главное отправить шаловливого старика установку давать.

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  4. jack-willsher 22.02.2019 17:37 # jack-willsher
    ахах. у старика до сих пор скаузофобия))&#128514; слабые хотят ровняться сильным. так же манки не хотят проиграть ливеру. хотя скавзеры никогда не придавали значение этим дербиям, им что матч с сандерлендом, что с мю, одинаковы

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  5. blackdreamer 22.02.2019 17:28 # blackdreamer
    пригласили сафа ротировать бригаде судей перед матчем
    как в старые добрые
    ибо горлум и помойка по другому просто опять проебут

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  6. hammersmith 22.02.2019 17:20 # hammersmith
    Сульшер пригласил великого

    Источник: http://fapl.ru/posts/68977/

    миха, хватит подлизывать

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  7. lfcynwa 22.02.2019 17:04 # lfcynwa
    название не отражает сути того, что в тексте

    поэтому запостивший эту новость - 3,14дораз

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