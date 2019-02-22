Сульшер пригласил Фергюсона дать установку игрокам на матч с "Ливерпулем"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пригласил великого сэра Алекса Фергюсона дать установку команде на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Под руководством Сульшера "Юнайтед" выиграл 12 из 14 матчей, взлетев на четвертое место в Премьер-Лиге. Если "красные дьяволы" добьются победы и в воскресенье, то "Ливерпуль" лишится инициативы в чемпионской гонке.



По словам Сульшера, в преддверии этого большого матча он не собирается вести "игры разума", как это в свое время делал Фергюсон, но если сэр Алекс хочет, он все еще может зарядить "Юнайтед" на достижение результата.



"Нет, никаких игр разума не будет. Я не думаю, что Юрген Клопп прочитает, что скажу я, и я сам не собираюсь читать, что скажет он. Думаю, это не наше дело".



"Но если босс (Фергюсон) этого хочет, мы будем рады, чтобы он провел предматчевый разговор с игроками. Мы знаем, насколько ему было важно опередить "Ливерпуль" по количеству выигранных титулов. Наши игроки знают, что этот матч значит для каждого в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера The Telegraph.