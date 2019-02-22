Сарри защищает освистанного Жоржиньо

Наставник "Челси" Маурицио Сарри принялся яростно защищать Жоржиньо после свиста болельщиков "синих" в адрес своего любимчика.

Сарри решил дать передышку своему ключевому полузащитнику в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме". Жоржиньо появился лишь на заключительные 14 минут, и его выход на замену сопровождался недовольным гулом с трибун "Стэмфорд Бридж".



Однако итальянского тренера победа 3:0 лишь дополнительно убедила, насколько важен Жоржиньо для "Челси". Сарри надеется, что однажды и болельщики это поймут.



"Думаю, в первые 30 минут мы поняли, почему Жоржиньо очень важен для нашей команды. Мы были в беде при выходе со своей половины поля, при прессинге. Думаю, с Жоржиньо это дается нам проще. Надеюсь, наши болельщики смогут понять, что Жоржиньо очень важный игрок для нас", — цитирует Сарри The Guardian.